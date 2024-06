GNTM 2024 Finale - "Vom Jungen zum Model": Linus landet auf Platz zwei

Sein Ehrgeiz hat sich ausgezahlt! GNTM-Kandidat Linus hat es ins Finale der 19. Staffel geschafft. Sein Weg dahin und warum er sich als ersten männlichen Gewinner sieht, erfährst du im Clip.

+++ Update 14. Juni 2024 +++

Linus ergattert sich den zweiten Platz

Im großen Finale am 13. Juni 2024 ist es endlich so weit! Am Ende des Abends wird klar sein, welche beiden Models als Sieger:innen aus der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" hervorgehen. Nach unterschiedlichsten Walks und einem Live-Fotoshooting entscheidet es sich bei den Männern zwischen Jermaine und Linus. Leicht fällt Heidi Klum die Entscheidung nicht, doch am Ende holt sich Jermaine den Titel. Linus belegt damit den zweiten Platz der diesjährigen Staffel.

"Bist du Single?"

"Vom normalen Jungen zum Model": Linus hat es ins Finale geschafft! © ProSieben/ Jordan Rossi

Es ist die allererste GNTM-Staffel, bei der auch männliche Kandidaten mitmachen können. Diese Chance hat Linus direkt für sich genutzt. Er sticht heraus und das von Anfang an.

Trotz seines eher zurückhaltenden und vorsichtigen Art überstrahlt er bereits in den ersten Folgen seine Konkurrenz.

Ich bin da! In der ersten Staffel mit Männern. Es ist unglaublich. Linus

Beim offenen Casting fällt Linus Model-Chefin Heidi Klum sofort ins Auge. Der gutaussehende 25-Jährige hat großes Model-Potenzial.

Für den Seelenfrieden aller Zuschauer:innen hakt das Supermodel gleich zu Beginn nach: "Hast du einen Partner oder eine Partnerin?" Er ist Single! Und nicht nur das: Er ist mehr als bereit, sein Allerbestes zu geben, um es bei GNTM möglichst weit zu schaffen.

Im Clip: Linus am Anfang von GNTM 2024

Ehrgeiz, Disziplin und Aufmerksamkeit

Linus ist von Anfang an einer der Stärksten auf dem Laufsteg. Immer wieder wird er von Heidi lobend erwähnt. Sein Walk wirkt professionell und seine Posen sitzen.

Fotografen, Designer:innen, Gastjuror:innen - Linus kann sie alle von sich begeistern. In den vielen Wochen bei GNTM saugt der GNTM-Kandidat Tipps und Ratschläge auf wie ein Schwamm.

Ich glaube, dass ein Model vor allem zuhören muss. Ich bin sehr lernfähig. Linus

Linus geht mit jeder Menge Elan, Disziplin und Ehrgeiz an die Aufgaben, die sich während der Staffel stellen.

Immer wieder schaffte er es, zu den Favoriten der Woche zu zählen. Er hinterlässt Eindruck und bleibt im Gedächtnis. Star-Designer Killian Kerner beschreibt seinen Walk als "sensationell".

Linus will Germany's Next Topmodel 2024 werden

Nun steht er im Finale und kämpft um den Platz auf dem ersten männlichen Cover der "Haper's Bazaar".

Linus ist sich sicher, über die letzten Wochen bewiesen zu haben, wie sehr er den Titel will und ist bereit, immer noch mehr zu geben.

Durch das, was ich alles gelernt habe, bin ich von einem normalen Jungen zum Model geworden. Linus

Kann er Heidi Klum schlussendlich von sich überzeugen und der erste männliche Sieger von GNTM werden?

Die Antwort gibt es schon diesen Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.