GNTM 2024: Wer war im Finale dabei? Diese Models kämpften um den Titel

Sie haben es geschafft! Nach 18 Wochen voller Challenges, Shootings und Catwalks stehen sieben Models im großen GNTM-Finale der 19. Staffel. Doch nur eine und nur einer kann Germany's Next Topmodel 2024 werden.

Diese Models stehen im GNTM-Finale 2024

Sie haben es geschafft! Das sind die Finalist:innen von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Sven Doornkaat

Im Halbfinale verabschiedeten sich mit Frieder und Grace die letzten beiden Models vor dem Finale. Damit stehen Lea, Xenia, Fabienne, Jermaine, Linus sowie die Zwillinge Julian und Luka im Finale. Dort stellen sich die sieben Finalist:innen ihrer letzten Herausforderung: Wer wird Germany's Next Topmodel 2024? GNTM 2024 - Der Liveticker zum großen Finale.

Alle Finalist:innen im Überblick

Wer überzeugt Heidi Klum und ihre prominenten Gäst:innen im großen Finale in Köln und wird Germany's Next Topmodel 2024?

Lea hat es ins Finale geschafft! Mit ihrem einzigartigen Look, ihrer Wandelbarkeit und selbstbewussten Erscheinung hat sie die Jury immer wieder aufs Neue begeistern können. © ProSieben/Sven Doornkaat Von Schüchternheit keine Spur mehr: Xenia legte bei "Germany's Next Topmodel" 2024 endgültig ihre Unsicherheit ab. Reicht es für die Hoferin am Ende sogar für den Sieg? © ProSieben/Sven Doornkaat Aufgeben ist für Finalistin Fabienne keine Option: Woche für Woche hat die Solingerin Biss bewiesen und gezeigt, dass sie das Zeug zum Topmodel-Titel hat. © ProSieben/Sven Doornkaat Jermaine ist das Allround-Talent unter den Finalist:innen. Nicht nur Heidi Klum, auch die Gastjuror:innen und Fotograf:innen in Staffel 19 schwärmten durchweg von dem Kasseler. © ProSieben/Sven Doornkaat Das Gesamtpaket bringt auch Linus mit: Seine Professionalität und Wandelbarkeit in den unterschiedlichsten Challenges haben gezeigt, dass er das Potenzial zum erfolgreichen Model hat. © ProSieben/Sven Doornkaat Sie kämpfen um den Doppel-Titel-Traum: Als Team wollen Luka und Julian Germany's Next Topmodel 2024 werden und damit als erstes Bruderpaar das Cover der deutschen Ausgabe des "Harper's Bazaar" zieren. © ProSieben/Sven Doornkaat

Lea überzeugt mit ihrer Wandelbarkeit

Mit diesem Foto könnte es Lea als GNTM-2024-Siegerin aufs Cover der deutschen "Harper's Bazaar" schaffen. © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Zu den absoluten Top-Favorit:innen auf den Titel gehört Lea. Wenn jemand einen Platz im großen Finale von "Germany's Next Topmodel" verdient habe, dann sei es die 24-Jährige, macht Heidi Klum bei ihrer Entscheidung im Halbfinale mehr als deutlich.

Du hast wirklich Woche für Woche abgeliefert! Heidi Klum zu Lea

Auf Anhieb habe die Modelchefin das Potenzial der Kandidatin gesehen. Mit ihrem einzigartigen Look, ihrer Vielseitigkeit und selbstbewussten Art hat sie Heidi Klum und ihre Gastjuror:innen immer wieder aufs Neue begeistern können. Ob die Düsseldorferin ihre Reise bei "Germany's Next Topmodel" 2024 mit dem Titel krönen wird, erfährst du am 13. Juni.

Schüchtern war gestern! Xenia legt ihre Unsicherheit ab

"Schau dir dieses Gesicht an, mega", ist "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider hin und weg von Xenia beim Cover-Shooting. © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

"Satz mit X, das war wohl nix? Nicht mehr. Jetzt kommt Xenia", stellt die Hoferin ein für alle Mal klar. Zu Beginn der Staffel fiel die 24-Jährige vor allem durch diverse Unsicherheiten auf. Doch man konnte Xenia förmlich zusehen, wie sie jede Folge an Reife und Selbstbewusstsein gewann. Selbst das Nackt-Shooting habe die Topmodel-Anwärterin problemlos gemeistert, lobt Heidi Klum.

Von Woche zu Woche wurdest du selbstbewusster. Und dieses Selbstbewusstsein hat dir sehr gutgetan! Heidi Klum zu Xenia

Ihr größtes Ziel hat Xenia bereits gemeistert: sie steht im GNTM-Finale. Reicht es mit ihrem neu geschöpften Selbstbewusstsein am Ende sogar für den Sieg?

Fabienne hat den nötigen Biss

Sie hat eine riesige Entwicklung hinter sich: Fabienne arbeitet sich in Staffel 19 zum potenziellen Topmodel hoch. © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Sie bringt nichts aus der Fassung: Finalistin Fabienne. Über die Staffel hinweg habe die gebürtige Senegalesin den nötigen Biss bewiesen, lobt Heidi Klum. Denn so schwierig die äußeren Umstände auch gewesen seien: Die 21-Jährige habe "die Zähne zusammengebissen" und "niemals aufgegeben".

Auf den letzten Metern hast du immer mehr Gas gegeben. Heidi Klum zu Fabienne

Das Potenzial zum Topmodel bringt Fabienne auch optisch mit: Neben ihrem "Million Dollar Smile" sticht die Solingerin besonders durch ihre langen Beine hervor. Tragen sie diese Beine sogar bis zum Titel?

Finalist Jermaine bringt das Gesamtpaket mit

"Der ist wirklich ein Allround-Talent", lobt Heidi Klum Topmodel-Anwärter Jermaine beim "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting. © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Mit 20 Jahren ist Jermaine das Nesthäkchen der Finalist:innen. Sein Alter habe man ihm allerdings nie angemerkt, betont Heidi Klum. Schon bei der ersten großen Fashion-Show der Staffel sei der Kasseler über den Laufsteg gefegt, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Selbst Mode-Ikone Jean Paul Gaultier habe ihn in den höchsten Tönen gelobt, erinnert sich die Modelchefin.

Was du gemacht hast, hatte Power. Heidi Klum zu Jermaine

Im weiteren Staffelverlauf mauserte sich Jermaine zu einem echten Allround-Talent. Sein "intensiver Blick auf dem Catwalk" habe es Heidi Klum besonders angetan. Doch nicht nur auf dem Laufsteg brillierte der Kasseler, auch die Fotograf:innen schwärmten durchweg von dem 20-Jährigen. Beste Voraussetzungen also, zum ersten Male Model in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" zu werden?

Linus besticht mit Professionalität

Das erste männliche GNTM-Gewinner-Cover? Beim "Harper's Bazaar"-Shooting konnte Linus jedenfalls überzeugen. © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Das Gesamtpaket zum Topmodel-Titel bringt auch Finalist Linus mit. Von Schwächen war bei "Germany's Next Topmodel" 2024 bisher wenig zu sehen: Der Berliner begeisterte Jury wie Fotograf:innen Woche für Woche mit seiner Professionalität und Wandelbarkeit in den unterschiedlichsten Challenges.

Bei dir bin ich sicher, dass du mich am Donnerstag nicht enttäuschen wirst! Heidi Klum zu Linus

Das Potenzial zum erfolgreichen Model hat der 25-Jährige nicht zuletzt beim großen "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting unter Beweis gestellt. Ob er am Ende auch das Modemagazin als Sieger der diesjährigen GNTM-Staffel zieren wird?

Julian und Luka wollen gemeinsam aufs Cover

"Jetzt gerade im Doppelpack seid ihr ein Hingucker" - Das gab es noch nie: Luka und Julian shooten gemeinsam ein potenzielles Cover-Foto. © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Eine holprigere Staffel erlebten die Zwillinge Julian und Luka. In so manch einer Folge bibberten die beiden ums Weiterkommen. Und doch schafften beide den Sprung ins große Finale, allerding nicht mehr einzeln. Seit dem Cover-Shooting in Folge 16 tritt das Zwillingspaar als ein Team im Wettbewerb an.

Zusammen seid ihr einfach magisch! Heidi Klum zu Julian und Luka

Das bedeutet auch: Beide könnten in ein paar Tagen als Zwillinge auf der Titelseite der deutschen "Harper's Bazaar" erscheinen. Eine Sensation! Ob der Doppel-Titel-Traum im Finale für Julian und Luka real wird, zeigt sich am 13. Juni in Köln.

Premiere! Heidi Klum kürt erstmals eine Gewinnerin und einen Gewinner

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" kürt die Modelchefin im Finale am Donnerstag, 13. Juni, eine Gewinnerin und einen Gewinner.

Siegerin und Sieger erhalten jeweils 100.000 Euro und werden das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" zieren. Ein männliches Model auf dem Modemagazin? Ebenfalls ein Novum!

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am 13. Juni 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Solltest du die Show nicht live verfolgen können, ist das kein Problem. Wir halten alle wichtigen Infos auch im Liveticker fest.