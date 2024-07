Am Ende einer spektakulären Show fällt Heidi Klum die Entscheidung: Linus wird beim GNTM-Finale 2024 Zweitplatzierter der Male Models.

Das Wichtigste in Kürze Linus schafft es im Finale von GNTM 2024 auf Platz zwei . Im Kampf um den Titel Germany's Next Topmodel muss sich das Male Model am Ende Jermaine geschlagen geben.

+++ Update, 13. Juni 2024 +++

Linus wird Zweiter bei GNTM 2024

Beim großen Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 wird mehrfach deutlich, wie eng die Finalistinnen und Finalisten in ihrer Model-Leistung beieinander liegen.

Immer wieder holt Heidi Klum an diesem Abend die Meinungen und Kritiken ihrer prominenten Gästinnen und Gäste wie Elizabeth Hurley, Bastian Schweinsteiger, Wolfgang Joop und Rankin ein. Immer wieder zeigen sich alle begeistert von allen verbliebenen Models.

Doch kleine Nuancen fallen dann eben doch noch auf und so kann sich Linus in der ersten Entscheidungsrunde behaupten. Er und Jermaine kommen weiter, während sich die Zwillinge Julian und Luka nach mehreren Entscheidungs-Walks und einem Fußball-Shooting verabschieden müssen.

Den vorletzten Walk des Abends absolvieren die letzten beiden Male Models Linus und Jermaine zusammen mit den letzten beiden weiblichen Models Lea und Xenia in außergewöhnlichen Aufblas-Outfits von Jack Irving.

Danach kommt es bei einem Musik-Walk inklusive Tanz-Einlage auf das richtige Rhythmusgefühl an. Hier scheint Linus nicht so recht überzeugen zu können, denn im Anschluss zeichnet sich bei den Gastjuror:innen auf dem Show-Sofa eine klare Tendenz ab. Vermehrt nennen die Promis nun Jermaine als ihren Favoriten.

Heidi Klum bestätigt diese Einschätzung letztlich mit ihrer finalen Entscheidung. Die von ihr selbst noch einmal aufgeworfene Frage ("Wer kommt als erster Mann in der Geschichte auf das Cover der deutschen 'Harper's Bazaar'?") beantwortet sie mit einem klaren: "Es ist Jermaine!"

Damit ist Linus das zweitplatzierte Male Model der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel".

Linus: "Ich bin sehr gerne auch der zweite Platz"

+++ Update, 11. Juni 2024 +++

Linus überzeugt im Halbfinale und sichert sich seinen Platz im Finale!

"So lieb ich das!" Heidi Klum ist stolz auf ihre Models

Linus rockt das Heli-Shooting

Linus hebt ab! Beim Helikopter-Shooting im Halbfinale kann der Berliner mehr als überzeugen. © ProSieben / Sven Doornkaat

Linus hat es ins Halbfinale von GNTM 2024 geschafft. Dort soll für den 25-jährigen Berliner keineswegs Schluss sein. Dementsprechend motiviert und fokussiert geht der Student in Woche 18 zu Werke.

"Ich will jetzt auf jeden Fall Heidi komplett überzeugen und ihr das schönste Lächeln schenken", so Linus vor dem Heli-Shooting.

Gesagt, getan! Heidi ist begeistert: "Linus hat gerockt!", ruft die Modelchefin nach dem Shoot euphorisch.

Beim Entscheidungs-Walk in den ausgeflippten Outfits von Designer und Gastjuror Yannik Zamboni ist dann nicht nur Heidi Klum von Linus begeistert. Auch von Zamboni und Supermodel Elsa Hosk, die im Halbfinale ebenfalls Gastjurorin ist, gibt es nur Lob.

Finale! Heidi Klum glaubt fest an Linus

Linus hat es geschafft: Er ist im großen GNTM-Finale 2024. © ProSieben / Sven Doornkaat

Trotz so viel Lob spürt Linus vor der letzten Entscheidung vor dem Finale Druck: "Ich bin auf jeden Fall sehr angespannt gerade", so der Berliner.

Linus wisse, dass nur einer Germany’s Next Topmodel werden könne, und da Heidi deshalb heute einige Models nach Hause schicken müsse, macht sie es noch einmal spannend.

Dann aber die Erlösung für Linus: "Aber bei dir bin ich mir sicher, dass du mich am Donnerstag nicht enttäuschen wirst. Herzlichen Glückwunsch, Linus, auch du bist im Finale!"

Ob Linus Heidis Vertrauensvorschuss gerecht wird, zeigt sich im Finale von "Germany’s Next Topmodel" 2024 an diesem Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ Update, 6. Juni 2024 +++

Jermaine sticht Linus aus: Das Fecht-Shooting in Folge 17

En garde! Linus und Jermaine beim Fecht-Shooting in Woche 17. © ProSieben / Sven Doornkaat

Bewaffnet mit einem Degen geht es für die Kandidat:innen in Woche 17 hoch hinaus. In Zweier-Teams und mit ihren Familien und Freund:innen als seelischem Beistand müssen die Models Grazie beim Fecht-Shooting beweisen.

Linus shootet gemeinsam mit Jermaine. Die beiden Male Models werden in eine Bungee-Vorrichtung gehängt, die es ihnen ermöglichen soll, besonders hoch zu springen. Ein Aspekt am Shooting, der dem sportlichen Linus wenig Sorgen bereitet. Er vertraut zuversichtlich auf seine Basketball-Vergangenheit.

Er steht als Erster im Fokus, hat jedoch offenbar mit der Kondition ein wenig Probleme zu haben. Das fällt auch Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo auf.

Jermaine scheint den Bogen rauszuhaben. Linus kämpft ein wenig mehr in Sachen Posen. Thomas Hayo

Überraschend schnell geht dem Male Model dann die Puste aus. Die Sportskanone hat die hochintensive Performance unterschätzt.

Dass ich so schnell außer Atem komme, hat mich selbst überrascht. Linus

Nach dem Wechsel der Fechtmaske ist Jermaine im Fokus der Kamera. Dieser schafft es hoch hinaus, springt und bietet reichlich Posen an. Linus bewegt sich hauptsächlich nur noch am Boden und kommt kaum noch richtig nach oben.

Sein bester Freund Topper sieht ihm vom Rand des Sets aus zu und versucht, ihn aus der Ferne anzufeuern. Als Resonanz auf den Auftritt der beiden gibt es dennoch lobende Worte von Heidi Klum.

Das sieht schon gut aus! Heidi Klum

Aber hat sich Linus damit einen Platz im Halbfinale verdient? Er zählt am Ende des Tages zu den schwächsten männlichen Models.

Linus zittert mit Armin um den Einzug ins Halbfinale

Linus und Jermaine schließen den Shooting-Tag mit den letzten Sonnenstrahlen ab. Gleich darauf folgt die Entscheidung darüber, wer sich über einen Platz im Halbfinale freuen darf. Jermaine und Frieder dürfen sich schon freuen: Sie haben eine tolle Figur beim Shooting gemacht und sind sicher weiter.

Linus' und Armins Performances hingegen haben zu wünschen übriggelassen. Für einen der beiden hat es nicht gereicht.

Ich möchte nur Models ins Halbfinale lassen, die's auch wirklich wollen und darum kämpfen! Heidi Klum

In den Augen der Jury hat dieser Kampfgeist bei Linus und Armin heute gefehlt. Linus schien nicht richtig bei der Sache zu sein. Gerade in der zweiten Shooting-Runde wirkte er abgelenkt und desinteressiert.

Auch als passiver Part musst du voll da sein! Thomas Hayo

Auch Star-Fotograf Kristian Schuller bemängelt den ständig angestrengten und unentspannten Gesichtsausdruck von Linus beim Shooting.

Insgesamt eine ungewohnt schwache Leistung von Linus. Fatal geradezu, so kurz vor dem großen Finale.

Mein großes Ziel ist es, ins Finale zu kommen! Linus

Im Vergleich zu Armin konnte Linus jedoch noch ein Fünkchen mehr Elan zeigen. Er kommt mit einem blauen Auge davon und darf sich über ein Foto und ein Ticket ins Halbfinale freuen.

+++ Update, 11. April 2024 +++

180-Grad-Wende bei Kilian Kerner: So überzeugt Linus den Designer

Linus kann Fashion-Designer beim Catwalk-Teaching auf ganzer Linie überzeugen. © ProSieben / Sven Doornkaat

So manches Talent wird erst auf den zweiten Blick sichtbar. Kilian Kerners Einstellung zu Male Model Linus ist zunächst alles andere als positiv. Als er den Topmodel-Anwärter erstmalig sieht, kann er nicht so recht an dessen Model-Qualitäten glauben.

Oh Gott, dem armen jungen Mann muss ich jetzt sagen: Sorry, du bist überhaupt kein Model. Kilian Kerner

Doch der erste Eindruck täuscht. Denn Kerners Meinung über Linus' Potenzial dreht sich um 180 Grad, als der Kandidat den Laufsteg zum Teaching mit dem Designer betritt.

Nur Bewunderung für Linus

Plötzlich setzt der sonst eher schüchterne Kandidat seinen Modelblick auf und läuft über den Laufsteg, als hätte er nie etwas anderes in seinem Leben gemacht. Kilian Kerner kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Tolles Gesicht, dein Walk: Sensationell, kann man nicht besser machen! Wirklich sehr gut. Kilian Kerner

Das verborgene Talent kommt zum Vorschein

Mit diesem Auftritt ist das bisher zurückhaltende Model auf der Überholspur und lässt die Konkurrenz blass aussehen. Für den Catwalk des BWL-Studenten gibt es keine Verbesserungsvorschläge.

Das Lob war mega, ich freue mich riesig. Linus

Der Designer muss seine Einschätzung zu Linus korrigieren: "Du bist ein Model!"

Was der Topmodel-Anwärter allerdings noch nicht weiß: Das Laufsteg-Training ist eigentlich ein verstecktes Casting für die Plakatkampagne zum 20. Jubiläum von Kilian Kerners Modemarke. Ob er sich diesen Job nach all dem Lob schnappen kann, liest du hier.

+++ Update, 28. März 2024 +++

Linus packt aus: Das ist sein aktueller Beziehungsstatus

Vor dem Sedcard-Shooting gibt Heidi Klum ihren Models ein Teaching für die kommenden Castings. Woche sieben steht ganz unter dem Motto "Show your personality".

Was die Kandidat:innen nicht wissen: Ein echter potenzieller Kunde hört heimlich zu. Emmi Caffè Latte sucht Models für die anstehende Geburtstagskampagne. Male Model Linus öffnet sich während des Casting-Trainings den Kandidat:innen und der Modelchefin.

Linus ist von Komplimenten verunsichert

Heidi Klum möchte wissen, ob Linus in einer Beziehung ist, schließlich sei er ein attraktiver Mann. Die gute Nachricht vorweg: Der 25-Jährige ist noch zu haben. Doch dem BWL-Studenten fällt es insgesamt schwer, mit Komplimenten umzugehen. Er verrät, dass er häufig daran zweifelt, ob die lieben Worte ernst gemeint sind. "Wenn aber eine Heidi das sagt, ist es vielleicht doch ganz gut", gibt er zu.

Linus wurde in seiner Schulzeit gemobbt

Im Gespräch berichtet Linus, weshalb die Selbstzweifel in seinem Kopf spuken. "Ich wurde ab der fünften Klasse sehr stark gemobbt", erzählt der 25-Jährige. Ironischerweise war wohl insbesondere sein Äußeres Ziel diverser verbaler Attacken. Er selbst wollte eigentlich gar nichts zu tun haben mit Mobbing und wäre auch nicht auf die Idee gekommen, andere zu mobben. Vielmehr stand einfach der Wunsch im Raum, so akzeptiert zu werden, wie er ist.

Ich wollte einfach weiterhin ich sein, aber es wurde weiter und weiter draufgehämmert. Linus litt früher unter Mobbing-Attacken

Modelchefin Heidi Klum ist schockiert über das, was sie da hört: "Das glaub ich jetzt nicht!"

Linus will sein Model-Potenzial nutzen

Jetzt sei er an einem Punkt, wo er das Erlebte hinter sich gelassen habe und seine Chance nutzen möchte, eine Model-Karriere zu starten, sagt Linus.

Jetzt will ich selbst auch sehen, dass ich es drauf hab und was ich für Potenzial in mir habe! Linus

Heidi Klum unterstützt Linus: "Ich würde gerne ein bisschen mehr von dir sehen. Du bist gut auf dem Laufsteg", motiviert sie das Male Model. "Du musst deine Persönlichkeit raussprudeln lassen!"

Ich glaube wirklich, dass du das rocken kannst. Heidi Klum

Linus kann beim Casting punkten

Auch die versteckten Kundinnen sehen Potenzial in Linus: "Er hat eine schüchterne Art, aber irgendwie macht ihn das authentisch und sympathisch", finden sie. Linus müsse nur noch etwas aus sich herauskommen: "Ich glaub er weiß gar nicht, was in ihm steckt!"

+++ Ursprüngliche News +++

GNTM-Kandidat Linus: "Durch Basketball konnte ich mich aufbauen"

Im GNTM-Interview spricht Kandidat Linus offen über seine Legasthenie. "Mit fünf, sechs Jahren habe ich sehr viele Schwächen im Sprechen und Lesen gehabt", gibt der Berliner preis. Zudem habe er gestottert.

Zuflucht in dieser Zeit fand Linus im Basketball. "Dadurch konnte ich mich selbst ein bisschen aufbauen", offenbart der BWL-Student und erzählt stolz: "Ich bin trotzdem irgendwie durchgekommen und habe mein Abitur geschafft."

Linus pflegt einen sportlichen Lebensstil

Sport spielt eine große Rolle in Linus' Leben. Neben seiner Leidenschaft für Basketball geht der Berliner regelmäßig ins Fitness-Studio. "Ich mach ungefähr drei-, viermal Sport in der Woche", so der 25-Jährige. Offen für neue Sportarten sei er aber trotzdem. Eine steht bei Linus aktuell hoch im Kurs: "Schwimmen hat mich jetzt auch ein bisschen gepackt."

Inspiration zum Modeln kam in den USA

War es Zufall oder doch Schicksal? Wie Linus im Interview verrät, wurde er während seines Basketball-Auslandsjahres in Amerika angesprochen, ob er sich nicht mal im Modeln versuchen wolle. Das gab dem Berliner die nötige Inspiration für die ersten Schritte in der Modebranche. Zurück in Deutschland habe der BWL-Student schließlich "ein paar Jobs gemacht".

Mehr Erfahrung darf Linus jetzt bei "Germany's Next Topmodel" 2024 sammeln. Trotz Konkurrenz nimmt der Berliner den Wettbewerb aber sportlich.

Ich gebe mein Bestes - und werd sehen, wie weit ich komme. Gewinnen wäre auf jeden Fall toll. Linus