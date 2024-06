Sie sind ein Herz und eine Seele: Topmodel-Anwärter Frieder und seine jüngere Schwester Marthe. Ihr Verhältnis zueinander könnte nicht schöner sein. Wie ihre Kindheit war und was sie gemeinsam haben, verraten die Geschwister im Interview.

Das Wichtigste in Kürze Frieder und seine Schwester Marthe sind unzertrennlich : Im Interview sprechen sie über ihr Verhältnis zueinander und ihre behütete Kindheit.

Eine Geschwisterliebe, wie sie im Buche steht

Ein Herz und eine Seele: In Woche 17 bekommt Frieder (l.) Besuch von Schwester Marthe. © ProSieben / Sven Doornkaat

Große Freude bei Frieder! Seine jüngere Schwester Marthe ist zu Besuch im Model-Penthouse. Im gemeinsamen Interview berichten die beiden, dass ihre Geschwisterliebe bereits von Anfang an da war und sie nicht dankbarer füreinander sein könnten.

Bis zu meinem vierten Lebensjahr war ich ein sehr glückliches Kind und dann kamst du dazu. Danach war ich ein noch viel glücklicheres Kind mit einer kleinen Schwester an meiner Seite! Frieder

Die enge Verbundenheit zwischen den Geschwistern führte so weit, dass sie im Kindergarten sogar in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden mussten. Der Grund: Frieder bewachte seine kleine Schwester die meiste Zeit und ließ sie nicht aus den Augen. "Ich war ein Helikopter-Bruder", gibt der 25-Jährige schließlich zu.

In den vergangenen Jahren ist ihr Verhältnis noch intensiver geworden. Marthe wohnt wie ihr Bruder in Berlin. Die Geschwister teilen in der Hauptstadt nicht nur denselben Freundeskreis, sondern verbringen auch ihre freie Zeit gerne miteinander und haben sich beide für ein Fashion-Design-Studium entschieden. Und obwohl es einen Altersunterschied von viereinhalb Jahren gibt, ist dieser für Frieder und Marthe nicht spürbar und sie begegnen einander auf Augenhöhe.

Hab gar nicht das Gefühl, dass du jünger bist als ich. Frieder

Neben den vielen Gemeinsamkeiten, die sie teilen, verbindet sie auch ihre Kreativität. Eine Charaktereigenschaft, die ihre Eltern bereits in ihrer Kindheit gefördert haben.

Ihre Eltern haben sie immer unterstützt

Frieder und Marthe sind behütet in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Ihre Eltern beschreiben die Geschwister als offene, respektvolle und tolerante Menschen. Das Glück ihrer Kinder stand für sie immer an erster Stelle. Sie haben weder versucht, die beiden in eine Richtung zu drängen, noch sie zu verändern. Auch als sich Frieder als Kind dazu entschied, im Prinzessinnenkleid einkaufen zu gehen, sei es seiner Mutter egal gewesen, was andere darüber denken.

Die Leidenschaft für Mode entwickelte der 25-Jährige bereits sehr früh. Ganz zum Leidwesen seiner Schwester: Denn sie musste als "menschliche Puppe" herhalten und sich von ihm stylen, frisieren und schminken lassen.

Ich hab mich manchmal sogar unter dem Küchentisch versteckt, damit er mich nicht findet. Marthe, Schwester von Frieder

Doch darüber ist die 21-Jährige hinweg. Jetzt ist sie ihrem großen Bruder dankbar, dass er sie aus ihrer Komfortzone geholt und sie an die Hand genommen hat. Ohne ihn - da ist sie sich sicher - hätte sie ein "langweiliges Leben" gehabt. Und Frieder ist für seine Schwester dankbar, denn wäre sie nicht in seinem Leben, "wäre er nicht er selbst".

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am 13. Juni 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Solltest du die Show nicht live verfolgen können, ist das kein Problem. Wir halten alle wichtigen Infos auch im Liveticker fest.

