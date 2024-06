Halbfinale bei GNTM 2024: Diese zwei Models sind nach Folge 18 raus

Zum Halbfinale war "Germany's Next Topmodel" 2024 ausnahmsweise am Dienstag zu sehen. Der ungewohnte Sendeplatz änderte nichts an den spannenden Entscheidungen, die die Models und Zuschauer:innen erleben konnten. Diesmal ging es hoch hinaus - und nach Folge 18 stehen nun die GNTM-Finalistinnen und Finalisten fest! Wer ist so kurz vor dem Finale raus?

Insgesamt neun Models haben es bei "Germany's Next Topmodel" 2024 bis ins Halbfinale geschafft, das ausnahmsweise am Dienstag auf ProSieben zu sehen war. Jermaine, Lea, Julian und Luka, Xenia, Grace, Frieder, Fabienne und Linus dürfen sich zu Beginn von Woche 18 Hoffnungen auf einen Einzug ins Finale machen.

"Leider kann es nicht jedes Model ins Finale schaffen", betont Heidi Klum zum Auftakt der Folge noch einmal und verrät wenig später, welche besondere Herausforderung sie für das Halbfinale vorbereitet hat.

Im Halbfinale fliegen die Models hoch, aber manche fallen auch tief. Heidi Klum

Höhen-Shooting extrem: Posieren am fliegenden Helikopter

Das Fotoshooting des Halbfinales findet an Bord eines Hubschraubers statt. Zumindest befinden sich Fotograf Vijat Mohindra und die Crew innerhalb des Helikopters. Für die Models geht es zum Posing nach draußen. Mit Gurten angeschnallt hängen sie an der Karosserie der Flugmaschine.

Alle neun Models machen das mit Bravour. So kurz vor dem Finale zeigt jede und jeder unbändigen Willen weiterzukommen - da ist für Höhenangst kein Platz.

Wir haben's alle geschafft und alle haben's super gemacht. Geil. Grace

Nach dem Heli-Shooting benennt Heidi Klum zwar eine Rangfolge der Leistungen, doch eindeutige Finalist:innen lassen sich daraus noch nicht ableiten.

Die Entscheidung muss also auf Basis der zweiten Herausforderung fallen.

Das Gute diese Woche ist ja wirklich, dass wir nicht nur ein Shooting haben, sondern wir haben auch einen Walk. Heidi Klum

Halbfinal-Walk mit Yannik Zamboni und Elsa Hosk

Designer Yannik Zamboni und Supermodel Elsa Hosk unterstützen Heidi Klum bei ihrer Entscheidung im Halbfinale. © ProSieben / Sven Doornkaat

Für den Entscheidungs-Walk setzt Heidi Klum auf die außergewöhnlichen Looks von Yannik Zamboni. Der Schweizer Designer hat die Outfits der Models exklusiv für das GNTM-Halbfinale kreiert. Zudem unterstützt er die Modelchefin als Gastjuror.

Er macht mega krasse Kleidung. Das ist total cool, dass wir das anziehen dürfen. Xenia

Vor dem Walk gibt Yannik Zamboni den Models einige Hinweise. Passend zu seinen extravaganten Kleidern sollen die Kandidat:innen den klassischen Walk vergessen und stattdessen "so verrückt und crazy den Catwalk hinunter, wie ihr wollt". Es folgt der wichtige Nachsatz: "Ohne dass es scheiße aussieht!"

Zweite Halbfinal-Gastjurorin ist Elsa Hosk. Vor dem Walk hält das schwedische Model eine kleine Motivationsrede, betont Persönlichkeit und Selbstbewusstsein als wichtige Faktoren auf dem Laufsteg.

Wer kommt ins Finale von GNTM 2024?

Sie darf sich als Erste freuen: Lea hat es ins große GNTM-Finale 2024 geschafft! © ProSieben / Sven Doornkaat

Nachdem alle Halbfinalist:innen den Walk absolviert und von Heidi Klum und ihren Gastjuror:innen schon kurze Einzelkritiken bekommen haben, stehen die vorletzten Entscheidungen dieser GNTM-Staffel an.

Besonders bei den Male Models falle eine Auswahl sehr schwer, da alle in dieser Woche so extrem gut gewesen seien, erklärt Heidi Klum. Am liebsten würde sie alle Kandidatinnen und Kandidaten mit ins Finale nehmen, doch auch ihr Bauchgefühl spiele letztlich eine wichtige Rolle.

Lea ist die Erste, die erfährt, ob es für sie weitergeht. Und das tut es. "Du, würde ich sagen, bist ein echtes Naturtalent", sagt Heidi Klum. "Und das hast du heute wirklich wieder bewiesen." Von den neun Halbfinalist:innen sei Lea heute die beste gewesen.

Ebenso freudig läuft die Entscheidung für Xenia. Die Modelchefin lobt sie als Beste beim Heli-Shooting. Keine Frage, auch Xenia kommt ins Finale.

Grace oder Fabienne: Wer ist raus?

Fabienne und Grace treten gemeinsam vor Heidi Klum, Yannik Zamboni und Elsa Hosk. Das lässt eine eher knappe Entscheidung erwarten.

Mit einem kleinen Rückblick fasst die Modelchefin die Entwicklung beider Kandidatinnen bis zu diesem Moment zusammen. Dann gibt es einen Blick auf das jeweils beste Helikopter-Foto der zwei Models.

Am Ende ist es nur Fabienne, die ihre Aufnahme überreicht bekommt. Grace scheidet im Halbfinale aus. "Danke, dass ich hier sein durfte", sind die ersten Worte, die Grace direkt nach der Entscheidung sagt.

'Germany's Next Topmodel' war eine sehr schöne Experience für mich. Grace

Ein Male Model verabschiedet sich im Halbfinale

Wer muss GNTM 2024 auf der Zielgeraden verlassen: Frieder oder die Zwillinge? © ProSieben / Sven Doornkaat

Jermaine und Linus stehen jeweils einzeln zur Entscheidung bereit - und erhalten beide nach reichlich Lob von Heidi Klum die Gewissheit: Sie sind als erste Male Models in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" im Finale dabei.

Für Frieder sowie das Team Julian und Luka heißt es noch ein wenig bangen. Da es sich zwischen ihnen entscheiden wird, werden sie gemeinsam zur Jury gerufen.

"Mittlerweile sind es wirklich nur kleine Nuancen, die entscheiden", erklärt Heidi Klum und spricht noch einmal ihr Bauchgefühl an. "Mit dabei im großen Finale diesen Donnerstag", sagt sie - dann erfolgt der Schnitt in Backstage-Bereich.

Dort grübeln die anderen Models, wer wohl gehen muss. Frieder kommt hinzu und hält kein Foto in der Hand. Der 25-Jährige ist ausgeschieden.

Die Prinzessin hat das Gebäude verlassen. Frieder nach der Entscheidung

"Ich war dabei, ich hatte eine gute Zeit und das ist es, worauf es ankommt", resümiert Frieder seine Zeit bei GNTM. "Ich hab alles mitgenommen, was ging. Ich habe immer mein Bestes gegeben. Ich bereue gar nichts."

Damit stehen die Finalistinnen und Finalisten von GNTM 2024 fest.

Wer wird Germany's Next Topmodel 2024? Die Antwort gibt es schon diesen Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.