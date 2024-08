"Grey's Anatomy": Hier kannst du die neue Folge von Staffel 20 heute live streamen

"Grey's Anatomy"-Fans aufgepasst! Lange mussten die Zuschauer:innen auf die Fortsetzung warten, doch nun ist es endlich so weit. Staffel 20 kannst du jetzt auf Joyn streamen oder immer montags im Free-TV auf ProSieben ansehen. So kommst du zum Livestream.

"Grey's Anatomy" auf Joyn und ProSieben

Auf Joyn ist die neueste "Grey's Anatomy"-Folge immer eine Woche vor der Free-TV-Premiere auf ProSieben zu sehen.

Auf ProSieben siehst du die neueste Episode immer montags, um 20:15 Uhr. Hier geht es zum Livestream:

"Grey's Anatomy" Staffel 20: Diese Stars sind dabei

In Season 20 dürfen sich die Fans über ein Wiedersehen mit einigen bekannten Gesichtern freuen. So sind nicht nur Dr. Miranda Bailey (gespielt von Chandra Wilson), Dr. Richard Webber (gespielt von James Pickens Jr.) und Dr. Teddy Altman (gespielt von Kim Raver) mit von der Partie, sondern auch Dr. Jo Wilson (gespielt von Camilla Luddington), Dr. Amelia Shepherd (gespielt von Caterina Scorsone) und Dr. Owen Hunt (gespielt von Kevin McKidd).

Auch auf Dr. Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo) müssen die Fans nach ihrem angekündigten Ausstieg noch nicht gänzlich verzichten. In fünf der zehn Episoden ist sie zu sehen, in den anderen fünf Folgen hört man zumindest ihre Stimme als Erzählerin.

Doch damit nicht genug: Ein weiterer Fan-Liebling kehrt überraschend zurück. Alex Landi spielt in Staffel 20 wieder die Rolle von Dr. Nico Kim. Er war bereits in Staffel 15, 16, 17 und 18 mit von der Party, stieg dann aber aus.

Das sind die Neuen im Grey Sloan Memorial Hospital

Über neue Gesichter können sich die Zuschauer:innen ebenfalls freuen. "Dead to Me"-Darstellerin Natalie Morales spielt die Kinderchirurgin Monica Beltran. "The L Word"-Star Freddy Miyares ist ebenfalls mit von der Partie. Er schlüpft in die Rolle von Dorian, einem Patienten, der um sein Leben ringt.