Drei Mal ProSieben. Drei Mal Prime Time. Drei Mal Jenke. Drei Montage in Folge präsentiert TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff seit dem 27. November drei unterschiedliche Themen - mit gleichermaßen besonderer Relevanz. Am 11. Dezember geht es um Künstliche Intelligenz.

"JENKE. REPORT. Künstliche Intelligenz: Viel Hoffnung, viel Gefahr und das ganz große Geld" heute auf ProSieben

In "JENKE. REPORT." geht es heute um eine zukunftsweisende Technologie: Jenke von Wilmsdorff beschäftigt sich mit Künstlicher Intelligenz und staunt, was in diesem Bereich jetzt schon Realität ist.

Chance oder Risiko? Der Journalist hinterfragt, was bei der technischen Entwicklung überwiegt. Eins ist sicher: Sie wird sich nicht mehr aufhalten lassen, wir werden mit der KI leben müssen.

"JENKE. REPORT. Künstliche Intelligenz: Viel Hoffnung, viel Gefahr und das ganz große Geld" läuft heute 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Das war "JENKE." in den vergangenen Wochen:

"JENKE. Das Zucker-Experiment": Wie krank macht Zucker?"

Für dieses hochinteressante Experiment am Montag, 27. November, konsumierte der Fernsehjournalist täglich ein Kilogramm Zucker. Die dramatischen gesundheitlichen Folgen nach nur kurzer Zeit überraschten auch den erfahrenen Extrem-Reporter.

"JENKE. CRIME. Der Kampf gegen die Mafia"

In diesem spannenden Format suchte Jenke von Wilmsdorff am Montag, 4. Dezember, Antworten auf die Fragen: Welchen Einfluss hat die italienische Mafia in Deutschland auf unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unsere Sicherheit? Jenke von Wilmsdorff spricht mit ehemaligen Mafiosi, mit BKA-Ermittlern und Zollfahndern, mit Angehörigen von Mafia-Opfern und mit mutigen Kämpfern gegen die Kartelle. Wie groß ist die Gefahr für uns in Deutschland?

Mehr zu "JENKE. CRIME." erfährst du hier.

