"JENKE. REPORT." auf ProSieben: Sollte Sex gegen Geld verboten werden?

Wer arbeitet freiwillig als Prostituierte? Wie viele Frauen werden in Deutschland zum Anschaffen gezwungen? Wäre es besser, Prostitution in Deutschland zu verbieten? Jenke von Wilmsdorff sucht für "JENKE. Report. Schluss mit Sex gegen Geld in Deutschland?" die Antworten dafür im Rotlichtmilieu. Zu sehen gibt's das am 3. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Das musst du jetzt schon darüber wissen.