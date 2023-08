"Das Duell um die Welt": Joko & Klaas sind zurück und schicken ihre Teams wieder um den Globus

Das Wichtigste in Kürze ProSieben zeigt den Start der neuen Staffel am Samstag, 7. Oktober 2023, um 20:15 Uhr live.

Tickets für die Shows in München sind ab sofort unter https://tvtickets.de/duell-um-die-welt.php erhältlich.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind zurück. In drei neuen Episoden von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" schicken sie prominente Weggefährt:innen wieder auf irrsinnige, atemberaubende, schwindelerregende und gefährliche Reisen in fremde Länder.

Darum geht's beim "Duell um die Welt"

Beim #DudW treten verschiedene Prominente in draufgängerischen Herausforderungen gegeneinander an. Mit dem Sieg einer Herausforderung sammeln die Promis Länderpunkte für Team Joko oder Team Klaas. Währenddessen liefern sich Joko & Klaas in Studiospielen mitreißende Duelle, um zusätzliche Punkte zu ergattern. Wer die meisten Punkte für sich gewinnen kann, wird zum Weltmeister gekürt.

Die letzte Staffel konnte Klaas-Heufer Umlauf für sich entscheiden. Er geht daher als amtierender Weltmeister in die neue Staffel.

Moderiert wird die Sendung von Jeannine Michaelsen.

Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ – neue Folgen ab Samstag, 7. Oktober 2023, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.