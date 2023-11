"Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" - Das steckt hinter der Aktion: Ein Rekord, der Leben rettet!

Am Samstagabend waren Joko und Klaas im Rahmen ihrer "Schatzsuche"-Reihe wieder live auf ProSieben zu sehen. Dabei enthüllten die Moderatoren, dass es bei der Aktion um mehr geht als den Gewinn von 1 Million Euro. Zusammen mit CosmosDirekt und der DKMS rufen Joko und Klaas zur Registrierung als Stammzellenspender:in auf.

Das Wichtigste in Kürze Seit 8. November geben Joko und Klaas täglich um 20:15 Uhr auf ProSieben neue Rätsel auf, deren Lösung die Koordinaten und den Zahlencode für einen Koffer offenbaren, der irgendwo in Deutschland versteckt wurde. Inhalt des Koffers: 1 Million Euro.

Nun ist klar: Die Schatzsuche von "Joko & Klaas LIVE" sucht mehr als eine Geldgewinnerin oder einen Geldgewinner.

Gemeinsam mit den Partnern CosmosDirekt und der DKMS startet ab sofort der Aufruf zur Registrierung als Stammzellenspender:in.

+++ Update vom 12. November 2023 +++

Großer Erfolg: DKMS hat mehr als 17.000 Neuregistrierungen

Damit haben auch Joko und Klaas nicht gerechnet. Sie wollten erreichen, dass sich 10.000 Menschen neu als Stammzellspender:innen registrieren, doch schon nach 24 Stunden wurde weit mehr erreicht. Die DKMS meldete am Sonntagabend mehr als 17.000 neue Registrierungen. Ein unglaubliches Ergebnis!

Und das war sicher noch nicht alles. Joko und Klaas freuen sich sehr über den Erfolg und bitten in ihren Live-Sendeminuten am Sonntag darum, sich weiterhin zu registrieren. Jeder neue Stammzellspender und jede neue Stammzellspenderin könnte das Leben eines an Blutkrebs erkrankten Menschen retten. Wer weiß, wie viele Registrierungen es noch werden könnten?

Mehr als die Suche nach einer Million Euro

Als Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum Start ihrer großen Schatzsuche ankündigten, dass diese besondere Fernsehaktion das Leben eines Menschen für immer verändern werde, dürften die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vor allem darüber nachgedacht haben, was der Gewinn in Höhe von 1 Million Euro für sie und ihren Alltag bedeuten würde.

Wie sich das Leben eines Menschen auch ganz ohne Geld grundlegend verändern kann, davon berichtete eine junge Frau bei "Joko & Klaas LIVE" am Samstagabend auf ProSieben. Die 25-jährige Stella erzählte von ihrer Blutkrebserkrankung. Ihre einzige Überlebenschance war eine Stammzellenspende - die passende Spenderin oder der passende Spender wurden zum Schatz, den zu finden, sehr viel mehr wert war als jeder Geldkoffer.

Über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) konnte eine passende Spenderin für Stella ermittelt werden, nach der Stammzellentransplantation kämpft sich die junge Frau zurück ins Leben.

Der größte Schatz im Leben

Die Schatzsuche von "Joko & Klaas LIVE" sucht mehr als eine Gewinnerin oder einen Gewinner von einer Million Euro.

Gemeinsam mit den Partnern CosmosDirekt und der DKMS startet ab sofort der Aufruf zur Registrierung als Stammzellenspender:in, um Leben zu verändern und zu retten.

Hier kannst du dich registrieren: https://www.dkms.de/schatzsuche

Gemeinsam zur Million: Jetzt als Stammzellenspender:in registrieren!

Nun kommt es auf die Zuschauerinnen und Zuschauer an. Jede neue Registrierung von potentiellen Stammzellenspenderinnen und -spendern zahlt auf das gemeinsame Ziel ein, den Geldkoffer am Ende der Schatzsuche öffnen zu können.

10.000 Neuregistrierungen bei der DKMS bis kommenden Dienstag geben für alle Schatzsuchenden die Ziffern für das Zahlenschloss des Millionenkoffers frei - unabhängig von einer individuellen Registrierung. Wer sich zuerst an dem geheimen Ort einfindet und den Koffer öffnen kann, erhält eine Million Euro.

Hier findest du täglich aktualisiert die Rätsel für "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche". Die Teilnahmebedingungen kannst du unter www.prosieben.de/schatzsuche-teilnahmebedingungen und im ProSieben-Teletext auf Seite 779 nachlesen.