Schatzsuche von Joko und Klaas: Sensation am fünften Live-Abend

Die Jagd nach dem Koffer geht los

Am Dienstagabend haben Joko & Klaas gegen ihren Sender gewonnen. ProSieben räumt deshalb die Prime Time für 15 gewonnene Sendeminuten und für "Joko & Klaas LIVE" frei. In dieser unberechenbaren Viertelstunde weiß vorher niemand, was passieren wird.