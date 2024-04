Alarmierende Warnung der CIA: Niederlage der Ukraine noch vor Ende 2024?

Wie geht es weiter im Ukraine-Krieg? Für den CIA-Chef steht fest: Russland könnte noch in diesem Jahr einen Sieg auf dem Schlachtfeld einfahren.

Das Wichtigste in Kürze Die Ukraine kann laut der CIA noch vor Ende 2024 den Krieg gegen Russland verlieren.

Deshalb brauche Kiew nun unbedingt mehr Waffen und Munition, so der CIA-Chef.

Seine Warnung kommt inmitten einer kritischen Debatte in den USA.

CIA-Chef William Burns hat vor einer baldigen Niederlage der Ukraine im Krieg gegen Russland gewarnt. "Es besteht ein sehr reales Risiko, dass die Ukrainer bis Ende 2024 auf dem Schlachtfeld verlieren", sagte er am Donnerstag (18. April) laut einem Bericht der US-Tageszeitung "Politico". Ein anderes denkbares Szenario sei, dass Kremlchef Wladimir Putin in eine Position gebracht werden könne, "in der er im Wesentlichen die Bedingungen für eine politische Lösung diktieren könnte".

Vor diesem Hintergrund rief der CIA-Chef Washington eindringlich zu mehr Militärhilfen für die Ukraine auf. "Mit dem Auftrieb, den die militärische Unterstützung sowohl praktisch als auch psychologisch mit sich bringen würde, wären die Ukrainer durchaus in der Lage, sich bis 2024 zu behaupten", unterstrich er.

Kommen weitere Hilfen für die Ukraine?

Hintergrund der alarmierenden Warnung ist die seit Monaten anhaltende US-Debatte über die Unterstützung für die Ukraine. Die Republikaner blockieren im Repräsentantenhaus weitere Hilfen für den Krieg mit Russland.

Am Samstag (20. April) soll aber über ein Gesetzespaket für den Ukraine-Krieg abgestimmt werden. Dieses sieht weitere Hilfen für das Land in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar vor.