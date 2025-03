Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise für die Einreise in die USA

Das Auswärtige Amt hat die Reisehinweise für die USA angepasst, nachdem vermehrt deutsche Staatsbürger:innen in Abschiebehaft geraten sind. Vorstrafen und falsche Angaben können zu Festnahme und Abschiebung führen, wie das Ministerium nun deutlich macht.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Das Auswärtige Amt hat die Reisehinweise für die USA überarbeitet.

Zuvor waren vermehrt deutsche Staatsbürger:innen in Abschiebehaft geraten.

Vorstrafen und falsche Angaben können zu Festnahme und Abschiebung führen,

In den letzten Wochen häuften sich die Fälle, in denen deutsche Staatsbürger:innen bei der Einreise in die USA in Abschiebehaft gerieten. Das Auswärtige Amt hat darauf reagiert und die Reisehinweise für die USA aktualisiert. Auf der Webseite des Ministeriums wird nun darauf hingewiesen, dass Vorstrafen in den USA, falsche Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer zu Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen können.

Anzeige

Anzeige

ESTA und Visum sind keine Einreisegarantie

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte, dass die Vorfälle der vergangenen Woche sehr ernst genommen werden. Bereits zu Wochenbeginn habe das Ministerium entschieden, die Reise- und Sicherheitshinweise für die USA zu überarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die Einreisekontrollen.

Besonders wichtig ist die Klarstellung, dass eine ESTA-Genehmigung oder ein US-Visum nicht automatisch zur Einreise in die USA berechtigt. Der Sprecher des Ministeriums betonte, dass die endgültige Entscheidung über die Einreise bei den amerikanischen Grenzbehörden liegt. "Die finale Entscheidung, ob eine Person in die USA einreisen kann, liegt bei den amerikanischen Grenzbehörden. Aber auch das ist keine Überraschung, das ist auch in Deutschland so." Diese Information soll Reisenden verdeutlichen, dass trotz einer gültigen Reisegenehmigung die Einreise verweigert werden kann, was auch in Deutschland üblich ist.

Drei Deutsche landeten in Abschiebehaft

Zuletzt wurden drei Fälle bekannt, in denen Deutsche bei der Einreise in die USA in Abschiebehaft genommen wurden. Einer dieser Fälle betraf einen in den USA lebenden Deutschen, der in Boston festgenommen und über eine Woche in einer Haftanstalt festgehalten wurde. In zwei weiteren Fällen konnten die Betroffenen inzwischen nach Deutschland zurückkehren.

Anzeige

Anzeige