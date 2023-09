Die Landtagswahl in Bayern steht kurz bevor. Während Ministerpräsident Markus Söder und seine CSU einen sicheren Vorsprung genießen, kämpfen Grüne und Freie Wähler laut einer aktuellen Umfrage um Platz zwei.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Am 8. Oktober findet die bayerische Landtagswahl statt.

Aktuellen Umfragen zufolge kann sich die CSU den ersten Rang sichern.

Dahinter liefern sich die Grünen ein Duell mit den Freien Wählern um Platz zwei

Die Landtagswahl in Bayern steht kurz bevor. Am 8. Oktober sind alle Wahlberechtigten dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Einer neuen Umfrage zufolge könnten sich dabei zwei Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Rang zwei liefern.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" und "Spiegel" vom Donnerstag (21. September) kommen die Freien Wähler und die Grünen beide jeweils auf 14 Prozent.

Anzeige

Anzeige

Söder will wieder mit Freien Wählern koalieren

Mit einem komfortablen Vorsprung belegt demnach die CSU von Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder mit 38 Prozent derzeit den ersten Umfrage-Rang.

Söder hatte im Wahlkampf bereits angekündigt, die Regierungskoalition mit den Freien Wählern fortsetzen zu wollen. Und das auch, wenn ein Bündnis mit den Grünen rechnerisch möglich wäre.

Den Freien Wählern hat die Flugblatt-Affäre um ihren Parteichef Hubert Aiwanger wohl nicht geschadet: In Umfragen anderer Institute kam die Partei auf 17 Prozent und damit auf ein Rekordhoch. In den vergangenen beiden Umfragen hatte die CSU 36 Prozent erreicht.

Anzeige

Bayern: AfD vor SPD, FDP muss zittern

Und die anderen Parteien? Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, würden laut der neuen Civey-Umfrage 13 Prozent der Befragten die AfD wählen. Die SPD liegt, wie in den vorherigen Umfragen auch, bei 9 Prozent. Die FDP müsste mit den aktuellen Umfragewerten zittern: Sie würde derweil mit 4 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und säße damit nicht mehr im Landtag.

Für die repräsentative Umfrage wurden rund 5.000 Bayer:innen ab 18 Jahren online im Zeitraum vom 13. bis 20. September befragt. Civey gibt die Fehlertoleranz mit 2,5 Prozentpunkten an.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur ein Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.