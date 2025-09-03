Anzeige
Portugal

Berühmte Straßenbahn in Lissabon entgleist - 15 Tote

  • Aktualisiert: 03.09.2025
  • 21:41 Uhr
  • dpa
Tragisches Unglück in Portugal: Bei einem Unfall mit einer Standseilbahn kommen mindestens 15 Menschen ums Leben.
Tragisches Unglück in Portugal: Bei einem Unfall mit einer Standseilbahn kommen mindestens 15 Menschen ums Leben.© Armando Franca/AP/dpa

Schock in Lissabon: Nach dem Unfall einer Standseilbahn spricht der Bürgermeister von einem "schrecklichen Abend". Es wird vermutet, dass unter den Todesopfern auch Touristen aus dem Ausland sind.

Anzeige

Bei der Entgleisung der historischen Standseilbahn "Elevador da Gloria" sind in Lissabon 15 Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall des bei Touristen beliebten Verkehrsmittels geschah am Mittwochabend im Zentrum der portugiesischen Hauptstadt aus noch unbekannter Ursache. Es ist zu vermuten, dass unter den Opfern auch Touristen aus dem Ausland sind. Zu den Nationalitäten der Opfer machte ein Sprecher der Rettungsteams keine Angaben. Die Zahl der Verletzten gab er mit 18 an.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Bürgermeister Carlos Moedas sagte im Interview mit "SIC Notícias": "Es ist ein schrecklicher Abend für Lissabon, sehr schrecklich." Fernsehbilder zeigten, wie die Bahn auf der Seite lag und stark beschädigt wurde. In Liveübertragungen verschiedener TV-Sender sah man lange Zeit viel Rauch, viele Trümmer. Sirenen heulten pausenlos, die Rettungsteams arbeiteten hektisch und unermüdlich.

Eine Augenzeugin sagte in "SIC Notícias", die Bahn sei mit lautem Getöse entgleist, die abfallende Straße hinuntergerutscht und gegen ein Gebäude am Restauradores-Platz im Zentrum Lissabons gekracht. "Das war ohrenbetäubend, ich und andere Passanten sind weggerannt." Schnell seien Sanitäter und Polizisten an der Unfallstelle gewesen, erzählte die junge Frau, die noch sichtlich mitgenommen war.

Anzeige
Anzeige

Präsident fordert eine rasche Aufklärung

Der Nachrichtensender "SIC Notícias" berichtete unter Berufung auf den Bahnbetreiber, die Lissabonner Verkehrsgesellschaft Carris, als Unfallursache werde ein Versagen der Bremsen vermutet. Die Kriminalpolizei sei mit mehreren Beamten vor Ort und habe bereits Ermittlungen aufgenommen. Einen solchen Unfall mit einer der Standseilbahnen hatte es in Lissabon bisher nicht gegeben.

Portugals Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sous bedauerte den Unfall "zutiefst" und forderte, dass der Vorfall "rasch von den zuständigen Stellen aufgeklärt" werde. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus.

Der "Elevador da Gloria" wurde im Jahr 1885 eröffnet und ist eine der drei historischen Stadtseilbahnen Lissabons. Er verbindet den zentralen Platz Praça dos Restauradores mit dem höher gelegenen Stadtteil Bairro Alto und legt dabei eine Strecke von rund 200 Metern zurück. Die Bahn ist heute in erster Linie eine Touristenattraktion, sie wird aber auch von vielen Einheimischen benutzt, für die die Strecke zu Fuß zu steil ist.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 18:00

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 08:25

  • 04:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
Mehr News
Russland
News

Russlands Expansionspläne: Karte verrät neue Ziele in der Ukraine

  • 03.09.2025
  • 21:09 Uhr
overtourismis-GettyImages-1208315984
News

Diese kroatische Touristenattraktion kann nur mit Termin besichtigt werden

  • 03.09.2025
  • 17:51 Uhr
WW2-ANNIVERSARY/CHINA-RUSSIA
News

Russland empört: Kritik an Merz' "Kriegsverbrecher"-Aussage über Putin

  • 03.09.2025
  • 17:19 Uhr
Aktenkartons mit den Epstein-Files – der US-Ausschuss macht Tausende Seiten öffentlich.
News

US-Ausschuss veröffentlicht Epstein-Dokumente – Druck auf Trump wächst

  • 03.09.2025
  • 17:17 Uhr
Finnische Soldaten mit einer Hakenkreuz-Flagge: Das umstrittene Symbol soll nun endgültig aus dem Militäralltag verschwinden.
News

Finnland will Hakenkreuz-Flaggen der Luftwaffe endgültig abschaffen

  • 03.09.2025
  • 17:13 Uhr
Symbolbild: Die Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung registrieren deutlich mehr Anfragen, seit das neue Wehrdienstgesetz beschlossen wurde.
News

Wehrdienst bei der Bundeswehr: Warum Beratungsstellen zur Verweigerung raten

  • 03.09.2025
  • 16:15 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250903-911-021104
News

Innenminister Dobrindt bei :newstime: AfD "wegregieren", nicht "wegverbieten"

  • 03.09.2025
  • 15:50 Uhr
Kim Jong Un erscheint bei seiner Reise nach Peking erstmals mit Tochter an der Seite – Beobachter spekulieren über ihre Rolle.
News

Kim Jong-uns Tochter erstmals bei Auslandsreise an der Seite von Nordkoreas Machthaber

  • 03.09.2025
  • 15:07 Uhr
U-Boot-Wrack von 1919 geborgen
News

Deutsches U-Boot U16 zerbricht bei Bergung – Expert:innen sprechen von "Super-GAU"

  • 03.09.2025
  • 14:47 Uhr
Putin bei der Militärparade in Peking: Der Kreml dementiert eine Verschwörung gegen die USA.
News

Putin in Peking: Kreml weist Trumps Verschwörungs-Vorwurf  zurück

  • 03.09.2025
  • 14:44 Uhr