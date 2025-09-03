Anzeige
Ukraine-Krieg

Russlands Expansionspläne: Karte verrät neue Ziele in der Ukraine

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 21:09 Uhr
  • Max Strumberger
Russland hat offenbar vor, die gesamte Südukraine zu annektieren.
Russland hat offenbar vor, die gesamte Südukraine zu annektieren.© Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service

Russland hält derzeit 19 Prozent der Ukraine besetzt, doch eine kürzlich enthüllte Karte deutet auf größere Ziele hin. Die Kontrolle über Odessa und Charkiw würde Moskau Zugang zur Schwarzmeerküste und wichtigen Transportknotenpunkten verschaffen – ein lang gehegtes Ziel.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Russland nicht nur die Ostukraine, sondern auch Odessa und Charkiw ins Visier genommen hat.

  • Eine Karte zeigt Pläne für einen Landkorridor bis Transnistrien und das Donaudelta.

Seit mehr als drei Jahren führt Russland einen brutalen Eroberungskrieg in der Ukraine - doch die Fortschritte bleiben begrenzt. Derzeit hält Moskau etwa 19 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. Ein unscheinbares Detail während einer Generalstabssitzung deutet jedoch darauf hin, dass Russland weitreichendere Ambitionen hat. Eine Karte, die hinter Generalstabschef Valeri Gerassimow zu sehen war, zeigt mögliche Pläne zur Eroberung der Regionen Odessa und Charkiw – Gebiete, die bisher nicht zu den offiziellen Forderungen Moskaus gehörten.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Karte verdeutlicht Russlands strategische Ziele: Die Kontrolle über die gesamte Schwarzmeerküste, wichtige Transportknotenpunkte und industrielle Zentren. Während Russland derzeit nur etwa vier Prozent der Region Charkiw besetzt und Odessa vollständig unter ukrainischer Kontrolle steht, würde die Einnahme dieser Gebiete Moskaus Einfluss erheblich ausweiten. Die darin verzeichnete Fläche macht rund 32 Prozent der Ukraine aus. Ziel ist es offenbar auch, einen Landkorridor zur abtrünnigen moldawischen Region Transnistrien zu schaffen, wo Russland bereits seit Jahrzehnten Truppen stationiert hat. Zudem ist geplant bis zum Donaudelta vorzustoßen an die rumänische Grenze.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Trumps Annäherung an Putins Kurs

Russlands Präsident Wladimir Putin hat wiederholt gefordert, dass die Ukraine ihre NATO-Ambitionen aufgibt und mehrere Großstädte abtritt, bevor Friedensgespräche überhaupt möglich seien. Während der Gespräche in Istanbul im Juli bekräftigte der Kreml diese Bedingungen. Gleichzeitig setzt Moskau seine Angriffe auf ukrainische Städte fort, was die Friedensverhandlungen weiter erschwert.

In einer überraschenden Wendung erklärte Putin, dass die USA unter Präsident Donald-Trump Verständnis für Russlands Position im Ukraine-Konflikt zeige. Er sprach von einem "gegenseitigen Verständnis" zwischen Moskau und Washington und äußerte die Hoffnung auf einen konstruktiven Dialog. Gleichzeitig kritisierte er die Haltung des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, der Moskaus Argumente ignoriert habe.

Anzeige
Anzeige

Unsicherheit über Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Putin deutete an, dass es möglicherweise Raum für eine Einigung über Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben könnte, um zukünftige russische Invasionen zu verhindern. Konkrete Details nannte er jedoch nicht. Währenddessen bleibt unklar, wie ernsthaft Moskau tatsächlich an einer langfristigen Lösung interessiert ist, da die militärischen Ambitionen weiterhin im Vordergrund stehen.

Ukraine-Krieg - Pokrowsk
News

Lage im Überblick

Bereitet Russland eine Großoffensive im Donbass vor?

Laut Informationen aus Kiew bereitet Russland eine neue groß angelegte Offensive im ostukrainischen Donbass vor.

  • 30.08.2025
  • 06:40 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • X
  • n-tv: Experten: Lagekarte zeigt wohl Putins weitere Eroberungspläne
Mehr News
overtourismis-GettyImages-1208315984
News

Diese kroatische Touristenattraktion kann nur mit Termin besichtigt werden

  • 03.09.2025
  • 17:51 Uhr
WW2-ANNIVERSARY/CHINA-RUSSIA
News

Russland empört: Kritik an Merz' "Kriegsverbrecher"-Aussage über Putin

  • 03.09.2025
  • 17:19 Uhr
Aktenkartons mit den Epstein-Files – der US-Ausschuss macht Tausende Seiten öffentlich.
News

US-Ausschuss veröffentlicht Epstein-Dokumente – Druck auf Trump wächst

  • 03.09.2025
  • 17:17 Uhr
Finnische Soldaten mit einer Hakenkreuz-Flagge: Das umstrittene Symbol soll nun endgültig aus dem Militäralltag verschwinden.
News

Finnland will Hakenkreuz-Flaggen der Luftwaffe endgültig abschaffen

  • 03.09.2025
  • 17:13 Uhr
Symbolbild: Die Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung registrieren deutlich mehr Anfragen, seit das neue Wehrdienstgesetz beschlossen wurde.
News

Wehrdienst bei der Bundeswehr: Warum Beratungsstellen zur Verweigerung raten

  • 03.09.2025
  • 16:15 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250903-911-021104
News

Innenminister Dobrindt bei :newstime: AfD "wegregieren", nicht "wegverbieten"

  • 03.09.2025
  • 15:50 Uhr
Kim Jong Un erscheint bei seiner Reise nach Peking erstmals mit Tochter an der Seite – Beobachter spekulieren über ihre Rolle.
News

Kim Jong-uns Tochter erstmals bei Auslandsreise an der Seite von Nordkoreas Machthaber

  • 03.09.2025
  • 15:07 Uhr
U-Boot-Wrack von 1919 geborgen
News

Deutsches U-Boot U16 zerbricht bei Bergung – Expert:innen sprechen von "Super-GAU"

  • 03.09.2025
  • 14:47 Uhr
Putin bei der Militärparade in Peking: Der Kreml dementiert eine Verschwörung gegen die USA.
News

Putin in Peking: Kreml weist Trumps Verschwörungs-Vorwurf  zurück

  • 03.09.2025
  • 14:44 Uhr
Ray Dalio, Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, findet ungewöhnlich scharfe Worte zur Wirtschafts- und Finanzpolitik von Donald Trump.
News

US-Milliardär Ray Dalio kritisiert Trump und warnt vor autokratischen Zügen in den USA

  • 03.09.2025
  • 14:36 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 18:00

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 08:25

  • 04:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12