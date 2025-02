Schwerer Busunfall in Saarbrücken: Mindestens 33 Verletzte, darunter viele Kinder

Zwei Linienbusse knallen auf einer Kreuzung zusammen. Mehrere Menschen werden verletzt, auch viele Kinder. Noch ist vieles unklar.

Anzeige

Mindestens 33 Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse in Saarbrücken verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Neun Menschen seien schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe zurzeit bei niemandem.

28 Menschen seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Unter den Verletzten seien auch zwölf Kindergartenkinder und beide Busfahrer. Nach einer ersten Bilanz seien 41 Menschen an dem Unfall beteiligt gewesen. Die Verletzten sind laut Polizei zwischen drei und 80 Jahren alt. Am Morgen waren zwei Linienbusse in Saarbrücken frontal zusammengestoßen.

Anzeige

Anzeige

Stark beschädigte Busse mitten auf der Kreuzung

Nach Angaben eines dpa-Fotografen vor Ort standen die beiden Linienbusse nach dem Unfall mitten auf der Kreuzung. Die Frontscheiben beider Fahrzeuge waren demnach stark beschädigt und die Busse deformiert. Scherben und Fahrzeugteile lagen auf der Straße verteilt. Weshalb es zu dem Unfall gegen 9:10 Uhr kam, ist noch unklar.

Die Unfallstelle war mit Flatterband abgesperrt. Ein Rettungshubschrauber war zeitweise ebenfalls vor Ort. Auch eine Drohne schwebte am Vormittag über dem Unglücksort. Laut dpa-Fotografen kamen auch zwei Sattelschlepper zur Unfallstelle, um die beschädigten Busse abzuschleppen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war auch ein Gutachter vor Ort.

Innenminister war vor Ort

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt teilte mit, dass er sich zusammen mit dem saarländischen Innenminister Reinhold Jost (SPD) vor Ort ein Bild gemacht habe. Er dankte den Rettungs- und Einsatzkräften für ihre Arbeit. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und ihren Familien", sagte er laut Mitteilung. "Ich wünsche allen eine schnelle und vollständige Genesung."

Der Unfall ereignete sich in einem äußeren Stadtteil der Landeshauptstadt des Saarlandes. Die Busse stießen laut Polizei auf der Breslauer Straße bei einem Einkaufszentrum zusammen.