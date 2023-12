Bundeskanzler Scholz betont die Wichtigkeit aller Berufsgruppen in der Gesellschaft und die Notwendigkeit gegenseitigen Respekts als Schlüssel zur Überwindung von Zukunftsängsten.

Trotz der Herausforderungen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts will Scholz in die Infrastruktur des Landes investieren, insbesondere in Straßen und Schienen.