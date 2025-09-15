Anzeige
Lebensmittel

Butter wird günstiger - Handelsketten senken Preis

  • Aktualisiert: 15.09.2025
  • 16:36 Uhr
  • dpa
Butter wird zunehmend günstiger.
Butter wird zunehmend günstiger.

Vor rund einem Jahr explodierten die Butterpreise noch regelrecht. Mittlerweile setzt sich der gegenläufige Trend in den Regalen fort - nach Lidl haben auch Aldi, Edeka und Co. die Preise gesenkt.

Die Butterpreise für Verbraucher:innen in Deutschland sinken weiter. Große Handelsketten senken den Preis für eine 250-Gramm-Packung Deutscher Markenbutter ihrer Eigenmarken um 20 Cent oder rund ein Zehntel auf 1,79 Euro. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auch andere Butterprodukte sollen günstiger werden.

Zuerst hatte der Discounter Lidl erklärt, die Butterpreise zu senken. Das setzte eine Spirale in Gang: Aldi Nord und Süd, aber auch Edeka, Rewe, Netto, Norma, Kaufland und Penny kündigten daraufhin ebenfalls niedrigere Preise bei ihren Eigenmarken an. Wenn einzelne Lebensmittelhändler Eckpreisartikel wie Butter dauerhaft reduzieren, folgen andere üblicherweise schnell.

Preis-Hoch vor einem Jahr

Die Butterpreise sinken seit Anfang Februar wieder. Zuvor war der Preis für das billigste Päckchen Deutscher Markenbutter auf ein Hoch geklettert. Im Oktober 2024 mussten Kund:innen dafür 2,39 Euro bezahlen - so viel, wie noch nie. Die Gründe waren Expert:innen zufolge kleinere Milchmengen, die von den Landwirten geliefert wurden, und ein geringerer Fettgehalt in der Rohmilch. Die Blauzungenkrankheit führte im Sommer 2024 bundesweit zum Einbruch der Milchleistung bei betroffenen Tieren.

Bei Butter gab es in den vergangenen Jahren große Preisschwankungen. Noch im Sommer 2023 mussten Kund:innen für ein Päckchen Eigenmarken-Butter in den meisten Geschäften zwischenzeitlich 1,39 Euro zahlen. Die Regalpreise für vergleichbare Produkte von Markenherstellern liegen stets höher.

