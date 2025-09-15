Anzeige
38 neue Reaktorblöcke

Russland will Zahl der Atomreaktoren in etwa verdoppeln

  • Veröffentlicht: 15.09.2025
  • 17:05 Uhr
  • dpa
Das erste schwimmende Atomkraftwerk versorgt die Stadt Pewek. (Archivbild)
Das erste schwimmende Atomkraftwerk versorgt die Stadt Pewek. (Archivbild)© Claudia Thaler/dpa

Der Kreml setzt auf Kernenergie: Russland will 38 neue Reaktorblöcke bauen und so den Anteil von Atomstrom an der Gesamtproduktion weiter steigern.

Russland als einer der größten Nutzer von Kernenergie will seine Kapazitäten noch einmal deutlich aufstocken. Präsident Wladimir Putin habe vorgegeben, den Anteil des Atomstroms an der Gesamtproduktion über die nächsten zwei Jahrzehnte von derzeit knapp 20 Prozent auf 25 Prozent zu steigern. Das sagte der Leiter des Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, bei einer Konferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien.

Geplant sei der Bau der von weiteren 38 großen, mittleren und kleinen Reaktorblöcken, sagte Lichatschow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Damit würde sich die Zahl der laufenden Reaktorblöcke in Russland gegenüber jetzt in etwa verdoppeln.

Bereits fünf Reaktorblöcke im Bau

Nach IAEA-Angaben sind in Russland bereits fünf weitere große Blöcke in Bau. Daneben hat das größte Land der Welt ein erstes schwimmendes Kernkraftwerk gebaut, das seit 2022 die nordsibirische Stadt Pewek versorgt. In der Ukraine halten russische Truppen seit 2022 das AKW Saporischschja besetzt, die mit sieben Reaktoren größte Atomanlage Europas.

