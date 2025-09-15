Anzeige
Suchaktion

Vermisster Bergsteiger aus Bayern: Suche in Österreich läuft auf Hochtouren

  • Aktualisiert: 15.09.2025
  • 16:15 Uhr
  • dpa
Ein 62-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen wird in Österreich vermisst. (Symbolbild)
Ein 62-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen wird in Österreich vermisst. (Symbolbild)

Die Suche nach dem vermissten Bergsteiger aus Bayern in Österreich geht weiter. Auch ein Hubschrauber-Einsatz brachte bislang keinen Erfolg.

Die Polizei sucht in Kärnten in Österreich nach einem seit mehreren Tagen vermissten Bergsteiger aus Bayern. Nachdem die Suche bislang erfolglos verlaufen war, setzen Einsatzkräfte seit Montagmorgen (15. September) ihre Bemühungen weiter fort, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach stammt der 62-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen.

Er war Polizeiangaben zufolge vor einer Woche von einer Hütte in Mallnitz zu einer Bergtour im Ankogel-Gebiet aufgebrochen. Nachdem sich der Mann nicht mehr bei ihr gemeldet hatte, verständigte eine Bekannte aus Deutschland am vergangenen Mittwoch (10. September) die Bergrettung vor Ort. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin unter anderem mit Hubschraubern nach dem Mann gesucht. Bei einer Suchaktion am Samstag (13. September) waren zuletzt laut Polizei 39 Mitglieder der Bergrettung, sechs Kräfte der Alpinpolizei und zwei Hubschrauber im Einsatz.

