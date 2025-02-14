Anzeige
Debatte über den Sozialstaat

"Hart aber fair" am Montag kostenlos und live streamen: Darum geht es und das sind die Gäste

  • Aktualisiert: 15.09.2025
  • 17:16 Uhr
  • Michael Reimers
"Hart aber fair" mit Louis Klamroth.
"Hart aber fair" mit Louis Klamroth.

Unmittelbar nach der Sommerpause entflammt in der Bundesregierung ein neuer Streit um den Sozialstaat. Louis Klamroth diskutiert bei "Hart aber fair" mit Politikern und Experten über das Thema. Alle Infos HIER.

Ist der Sozialstaat zu teuer - oder nicht? Wegen dieser Frage kam es unmittelbar nach der Sommerpause zwischen den Unionsparteien und der SPD zu einer öffentlichen Diskussion. Bei "Hart aber fair" soll am Montag (15. September) dieses Thema auf der Agenda von Louis Klamroth und seinen Gästen stehen.

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, Grünen-Politikerin Ricarda Lang, Katja Kipping vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, Software-Unternehmerin Stella Pazzi und Marcus Weichert, Leiter des Jobcenters Dortmund, werden über die Zukunft des Sozialstaats debattieren.

Sehen Sie "Hart aber fair" im kostenlosen ARD-Livestream am Montagabend ab 21 Uhr HIER auf Joyn!

Hart aber Fair Joyn Teaser

"Hart aber Fair" am Montag im ARD-Livestream kostenlos auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

