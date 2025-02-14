"Hart aber fair" am Montag kostenlos und live streamen: Darum geht es und das sind die Gäste

Unmittelbar nach der Sommerpause entflammt in der Bundesregierung ein neuer Streit um den Sozialstaat. Louis Klamroth diskutiert bei "Hart aber fair" mit Politikern und Experten über das Thema. Alle Infos HIER.

Ist der Sozialstaat zu teuer - oder nicht? Wegen dieser Frage kam es unmittelbar nach der Sommerpause zwischen den Unionsparteien und der SPD zu einer öffentlichen Diskussion. Bei "Hart aber fair" soll am Montag (15. September) dieses Thema auf der Agenda von Louis Klamroth und seinen Gästen stehen.

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, Grünen-Politikerin Ricarda Lang, Katja Kipping vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, Software-Unternehmerin Stella Pazzi und Marcus Weichert, Leiter des Jobcenters Dortmund, werden über die Zukunft des Sozialstaats debattieren.

