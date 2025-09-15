Mission Gold erfolgreich: Die deutschen Basketballer holen sich in Riga den EM-Titel gegen die Türkei. Wie hoch fällt die Prämie der Europameister um Dennis Schröder aus?

Zum ersten Mal sind die deutschen Basketballer zeitgleich Welt- und Europameister: Mit einem 88:83-Sieg gegen eine starke türkische Mannschaft setzte sich das Team um Kapitän Dennis Schröder auch Europas Krone auf. Doch wie viel kassieren die deutschen Basketball-Stars für den Titelgewinn in Riga?

Nach "Bild"-Informationen erhält jeder Spieler des DBB-Teams knapp 30.000 Euro für den Titel. Hätten Franz Wagner und Co. das Finale verloren, wären sie dennoch nicht mit leeren Händen dagestanden. Für Silber hätte es 25.000 Euro gegeben, der dritte Platz wäre noch jeweils 20.000 Euro wert gewesen. Dies ist eine erhebliche Steigerung verglichen mit dem WM-Triumph 2023: Damals gab es für die Goldmedaille noch 16.000 Euro, berichtet das Portal "Basketball World".

Festgelegt wurde diese Staffelung in der Athletenvereinbarung, die bereits vor der Europameisterschaft in Lettland durch den Mannschaftsrat ausgehandelt wurde. Wie "Bild" berichtet, fanden die Verhandlungen über Monate hinweg via Videokonferenz statt. Für die Männermannschaft verhandelten Dennis Schröder (Sacramento Kings), Franz Wagner (Orlando Magic), Johannes Voigtmann (Bayern München) sowie Louis Olinde (Manresa).

Für NBA-Stars wie Schröder oder Wagner ist die Titelprämie im Vergleich zu ihren Gehältern kaum der Rede wert. Kommendes Jahr bekommt Schröder in Sacramento umgerechnet 12,2 Millionen Euro. Franz Wagners Gehalt fällt noch ungleich höher aus.

Erstmals bekommen die Frauen genauso viel

Zum ersten Mal wurden in der Athletenvereinbarung gleiche Bedingungen für die Männer- und Frauenmannschaft festgelegt, weshalb auch vier DBB-Frauen die Bedingungen, die für vier Jahre gelten, mitverhandelten. Sie beinhalten die Anreise zum Turnier, Unterkünfte und eben auch Prämien. Heißt: Falls die Basketball-Frauen im eigenen Land 2026 den WM-Titel holen sollten, erhält jede Spielerin ebenfalls knapp 30.000 Euro.