US-Präsident bei den Royals

Trump in London: König Charles setzt auf Charmeoffensive mit Prinzessin Kate

  • Veröffentlicht: 15.09.2025
  • 17:03 Uhr
  • Benedikt Rammer
US-Präsident Donald Trump besucht König Charles III.. (Archivmaterial)
US-Präsident Donald Trump besucht König Charles III.. (Archivmaterial)© AP

Donald Trump und seine Frau Melania sind auf Einladung von König Charles III. zu einem dreitägigen Staatsbesuch in London. Mit einem straffen Programm und dem diplomatischen Geschick von Prinzessin Kate soll der Besuch ein Erfolg werden.

Das Wichtigste in Kürze

  • Donald Trump besucht Großbritannien auf Einladung von König Charles III.

  • Prinzessin Kate spielt eine zentrale Rolle im diplomatischen Programm.

  • Höhepunkte sind ein Staatsbankett sowie ein Treffen mit Premierminister Starmer.

Die britische Hauptstadt steht vor einem besonderen Ereignis: US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania werden ab Dienstagabend (16. September) in London erwartet. König Charles III. hat das Paar für einen dreitägigen Staatsbesuch eingeladen, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ziel ist es, den Besuch so reibungslos wie möglich zu gestalten. Ein Palastmitarbeiter erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Das Programm ist bis ins kleinste Detail gefüllt, um die Gefahr von ungünstigen oder peinlichen Momenten kleinzuhalten."

Staatsbankett und Gespräche in London

Besonderes Augenmerk legen die Gastgeber auf Prinzessin Kate, die für ihre diplomatische Ausstrahlung bekannt ist. Sie und Prinz William werden am Mittwoch die ersten sein, die den US-Präsidenten und die First Lady auf Windsor Castle begrüßen. Im Anschluss führen sie das Paar zu König Charles und Königin Camilla, wo eine Zeremonie unter freiem Himmel geplant ist.

Die Tagesordnung ist laut der "Bild"-Zeitung dicht gefüllt: Eine Kutschfahrt durch Windsor, eine Militärparade sowie ein Mittagessen an der königlichen Tafel stehen auf dem Plan. Dabei soll vor allem die royale Gastfreundschaft im Mittelpunkt stehen. Im Anschluss wird das Präsidentenpaar eine Ausstellung der Royal Collection besichtigen und in der St. George’s Chapel einen Kranz am Grab von Queen Elizabeth II. niederlegen.

Der Höhepunkt des ersten Tages wird das feierliche Staatsbankett sein, bei dem sowohl König Charles als auch Donald Trump Reden halten werden. Für zusätzliche Eindrücke sorgen eine Flugshow der britischen Red Arrows und US-Jets sowie ein "Beating Retreat", eine traditionelle Militärzeremonie mit Musik.

Trumps Begeisterung über den Besuch

Am Donnerstag verabschieden sich die Royals von ihren Gästen, bevor Trump nach Chequers reist, um Premierminister Keir Starmer zu treffen. Dort stehen Gespräche mit Regierungs- und Wirtschaftsvertreter:innen im Fokus. Melania Trump verfolgt währenddessen ein eigenes Programm, das Besuche in der Royal Library und bei Charityprojekten mit Prinzessin Kate umfasst.

Donald Trump zeigte sich im Vorfeld des Besuchs begeistert über die Einladung und lobte Großbritannien: "Ihr Land ist fantastisch, es ist uns eine Ehre, dorthin zu kommen." Über König Charles äußerte er sich ebenfalls positiv: "Er ist ein wunderbarer Mann, ein großartiger Mensch."

  • Verwendete Quellen:
  • "Bild"-Zeitung: "Charles setzt auf Geheimwaffe Kate!"
