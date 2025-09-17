Anzeige
Sehnde

Christian B. entlassen - Hauptverdächtiger im Fall Maddie McCann wieder auf freiem Fuß

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 10:07 Uhr
  • dpa
Vor dem Gefängnis in Sehnde warteten am Morgen zahlreiche Journalist:innen auf die Entlassung von Christian B.
Vor dem Gefängnis in Sehnde warteten am Morgen zahlreiche Journalist:innen auf die Entlassung von Christian B.© AP

2020 keimte plötzlich Hoffnung auf, das Verschwinden der dreijährigen Maddie in Portugal doch aufzuklären. Der Mann, den Ermittler in dem Fall unter Mordverdacht haben, ist nun aber frei.

Der im Fall Maddie McCann Verdächtige ist aus der Haft entlassen worden. Der 48-jährige Deutsche Christian B. habe die Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Sehnde verlassen, sagte der Polizeipressesprecher vor Ort der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Maddie

Der Mann hat eine Gefängnisstrafe, zu der er 2019 vom Landgericht Braunschweig im Wesentlichen wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt worden war, abgesessen.

Polizisten stoppen einen Fotografen, als ein schwarzer Audi in Begleitung von Fahrzeugen der Polizei die Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde verlässt.
Polizisten stoppen einen Fotografen, als ein schwarzer Audi in Begleitung von Fahrzeugen der Polizei die Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde verlässt. © Julian Stratenschulte/dpa

Im Fokus ist der mehrmals vorbestrafte Sexualstraftäter seit einigen Jahren, weil deutsche Ermittler ihn im Fall Madeleine McCann unter Mordverdacht haben. Das damals dreijährige britische Mädchen verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal. Im Juni 2020 informierte die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend darüber, dass sie vom Tod des Mädchens ausgehe und einen Verdächtigen habe.

:newstime

Sein Verteidiger sprach mit Blick auf die Verdächtigungen öffentlich von einer "massiven Vorverurteilungskampagne". Es gibt keine Anklage in dem Komplex und es gilt die Unschuldsvermutung. Für die deutschen Ermittlungen zu dem Fall aus Portugal sind die Strafverfolger aus Niedersachsen zuständig, weil der Verdächtige seinen letzten Wohnsitz in Braunschweig hatte.

