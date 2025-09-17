Anzeige
Kriegsgefahr in Europa

Selenskyj warnt: Europa ist nicht vorbereitet auf Russlands Angriffe

  • Veröffentlicht: 17.09.2025
  • 11:25 Uhr
  • dpa
Wolodymyr Selenskyj (Bild) stellt Europas Verteidigungsfähigkeit infrage und signalisiert Unterstützung aus der Ukraine.
Wolodymyr Selenskyj (Bild) stellt Europas Verteidigungsfähigkeit infrage und signalisiert Unterstützung aus der Ukraine.© Efrem Lukatsky/AP/dpa

Europas Schutzschirm gegen Russland ist löchrig – das zeigt laut Wolodymyr Selenskyj der jüngste Drohnenangriff auf Polen. Der ukrainische Präsident warnt vor Europas unzureichender Verteidigung gegen russische Drohnen und bietet zugleich Hilfe an.

Europa ist nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj derzeit nicht für einen Krieg mit Russland gerüstet. Dies habe der jüngste Vorfall mit russischen Drohnen über Polen gezeigt, sagte Selenskyj in einem Interview mit dem britischen Sender Sky. "Sie (die Polen) können ihre Bevölkerung nicht schützen, wenn es einen massiven Angriff gibt", sagte Selenskyj.

Der ukrainische Staatschef verglich dabei den Vorfall in Polen mit dem bislang massivsten russischen Angriff auf die Ukraine. Die Ukrainer:innen hätten mehr als 700 der über 800 von Russland eingesetzten Flugobjekte abgewehrt. Polen sei es hingegen nur gelungen, 4 der 19 Drohnen abzuschießen, die in den Luftraum des Landes eingedrungen seien - und dabei hätten sie es noch nicht einmal mit Marschflugkörpern und Raketen zu tun bekommen.

Seine Worte seien nicht als Affront gegen Warschau gemeint, betonte Selenskyj. "Sie sind nicht im Krieg, daher ist es klar, dass sie nicht gerüstet sind für solche Sachen." Aber die Ukraine könne den Polen und den Europäern insgesamt bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem Training von Soldaten helfen, da sie Kriegs-geschult sei. Kiew brauche aber Geld, um die Entwicklungen umzusetzen.

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine. Der Westen hat die Ukraine mit Waffen und zunächst auch dem Training von Soldat:innen bei der Landesverteidigung unterstützt. Nach Angaben Selenskyjs werden Soldat:innen nun nicht mehr im Ausland trainiert, da das ukrainische Militär durch die Kriegserfahrungen inzwischen technologisch anderen europäischen Armeen voraus ist.

