Anzeige
Gnadenfrist

Letzte Chance: Trump gibt Tiktok noch einen Aufschub in den USA

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 22:25 Uhr
  • dpa
Tiktok bleibt vorerst verschont: Präsident Trump hat die Frist für die beliebte App bis zum 16. Dezember verlängert.
Tiktok bleibt vorerst verschont: Präsident Trump hat die Frist für die beliebte App bis zum 16. Dezember verlängert.© Jens Büttner/dpa

Eigentlich dürfte Tiktok per Gesetz in den USA nicht mehr online sein. Doch Präsident Donald Trump gibt der Video-App einfach noch eine Fristverlängerung.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Kurzvideo-App Tiktok bleibt vorerst in den USA verfügbar.

  • Präsident Trump hat die Frist bis zum 16. Dezember verlängert.

  • Laut US-Finanzminister Scott Bessent könnte ein Abkommen mit China am Freitag beschlossen werden.

Präsident Donald Trump gibt Tiktok abermals eine Gnadenfrist in den USA. Die Kurzvideo-App soll trotz eines US-Gesetzes zu ihrem Aus zunächst mindestens bis zum 16. Dezember verfügbar bleiben. Von der US-Regierung hieß es diese Woche, es gebe "einen Rahmen für einen Tiktok-Deal" mit China, wo der bisherige Eigentümer Bytedance seine Zentrale hat. Trump und Staatschef Xi Jinping würden die Vereinbarung bei einem Gespräch am Freitag besiegeln, sagte US-Finanzminister Scott Bessent.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Der US-Wirtschaftssender CNBC berichtete allerdings am Dienstag, es könne noch 30 bis 45 Tage dauern, bis ein Verkaufsdeal bis ins letzte Detail ausgehandelt sei. Den Informationen zufolge werde der Software-Konzern Oracle des Trump-Unterstützers Larry Ellison dabei seine Rolle als technischer Dienstleister von Tiktok in den USA behalten.

Anzeige
Anzeige

Zeitung: Neue Tochterfirma für US-Geschäft

Amerikanische Investoren wie Oracle sowie die Investmentfirmen Silver Lake und Andreessen Horowitz sollen nach der Einigung 80 Prozent an einer neuen US-Tochterfirma von Tiktok bekommen, berichtete das "Wall Street Journal". Der Rest solle bei chinesischen Anteilseignern liegen.

Aus Peking hieß es zugleich der "Financial Times" zufolge, Tiktok werde auch im US-Geschäft weiter auf den in China entwickelten Algorithmus zugreifen, der bestimmt, welche Videos Nutzern als Nächste angezeigt werden. Kritiker in den USA sehen in der Software die Gefahr, dass die US-Regierung die öffentliche Meinung beeinflussen könnte. Tiktok und der in China ansässige Eigentümer Bytedance weisen das zurück.

Das US-Gesetz schreibt vor, dass weder die chinesische Regierung noch Bytedance Kontrolle über den Algorithmus haben dürfen. 

In den USA werden Bytedance - und damit auch die Tochter Tiktok - als chinesische Unternehmen gesehen. Bytedance kontert, der Konzern sei zu 60 Prozent in Besitz internationaler Investoren und habe seinen Sitz auf den Cayman Islands. Allerdings hat Bytedance eine große Zentrale in Peking und ist damit auch an viele chinesische Vorschriften gebunden. Und Gründer um Zhang Yiming halten zwar lediglich einen Anteil von 20 Prozent - aber laut Medienberichten die Kontrolle dank Aktien mit mehr Stimmrechten.

Trump hebelt Gesetz aus

Tiktok hätte nach dem im vergangenen Jahr beschlossenen Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar von Bytedance verkauft werden müssen - oder in den USA vom Netz gehen. Doch Trump räumte gleich zu seinem Amtsantritt im Januar eine zusätzliche Frist von 75 Tagen ein. US-Behörden wurden angewiesen, das Gesetz vorerst nicht Umzusetzen.

Danach verlängerte Trump die Gnadenfrist immer weiter - während es dafür in dem Gesetz keine Grundlage gab. Schon die ersten 75 Tage waren nicht vom Dokument gedeckt: Es sah lediglich einen einmaligen Aufschub von 90 Tagen für den Fall gut laufender Verkaufsverhandlungen vor. Nach den jüngsten Ankündigungen wirkt die nun verfügte Pause wie die erste, die diese Voraussetzung erfüllt.

Anzeige
Anzeige

Vom Tiktok-Gegner zum Fan

Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit versucht, durch Verbotsdruck einen Tiktok-Verkauf zu erzwingen, scheiterte damit aber vor US-Gerichten. Nun gäbe es zwar eine solide rechtliche Basis für ein Verbot - doch der Präsident betont, die App habe ihm im Wahlkampf geholfen, insbesondere bei der Mobilisierung junger Wählern.

China stellte unterdessen schon in Trumps erster Amtszeit die Regel auf, dass für den Verkauf von Software-Algorithmen ins Ausland die Zustimmung der Regierung erforderlich ist.

Weißes Haus startet eigenen TikTok-Kanal
News

Zu nützlich für ein Verbot?

Trump jetzt auch auf TikTok: Kanal des Weißen Hauses gestartet

Nach aktueller Rechtslage scheint unklar, ob TikTok in den USA überhaupt eine Zukunft hat. Nun hat jedoch auch das Weiße Haus die Video-Plattform für sich entdeckt.

  • 20.08.2025
  • 11:45 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 25:26 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 18:00

  • 12:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 17:45

  • 13:09 Min
  • Ab 12
Mehr News
Tyler Robinson mutmaßlicher Todesschütze im Falle Charlie Kirk
News

Jetzt droht die Todesstrafe: Kirk-Attentäter wegen Mordes angeklagt

  • 16.09.2025
  • 20:39 Uhr
Fa Seife
News

Kult-Marke verschwindet: Produktion der Fa-Seife eingestellt

  • 16.09.2025
  • 18:54 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250916-935-834151
News

Elefantenrunde live: Merz muss in Generaldebatte liefern

  • 16.09.2025
  • 17:43 Uhr
Polizei - Symbolbild
News

Bombendrohung in Goslar – Schulzentrum evakuiert

  • 16.09.2025
  • 17:10 Uhr
Anopheles-gambiae-Mücke
News

Chikungunyafieber-Ausbruch in Italien: Auswärtiges Amt warnt

  • 16.09.2025
  • 17:07 Uhr
Demonstration gegen Trump
News

Fünf heikle Themen, die Trump mit nach London nimmt

  • 16.09.2025
  • 16:57 Uhr
ESC 2026 in Wien
News

Israel und der ESC: Wichtiges Geldgeber-Land droht nun auch, abzuspringen

  • 16.09.2025
  • 16:42 Uhr
Christina Block (Mitte) mit ihren Anwälten und Lebensgefährte Gerhard Delling im Hamburger Prozess – nun belasten neue Ermittlungen den Fall zusätzlich.
News

Razzien in Deutschland und der Schweiz: Neue Ermittlungen im Fall Block-Kinder

  • 16.09.2025
  • 16:01 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Rachel Salamander vom Verein Synagoge Reichenbachstraße e. V. bei der feierlichen Wiedereröffnung in München.
News

Wiedereröffnung einer Synagoge in München - Bundeskanzler Merz kämpft mit den Tränen

  • 16.09.2025
  • 15:59 Uhr
Robert Redford
News

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

  • 16.09.2025
  • 15:40 Uhr