Anzeige
Politische Gewalt im Fokus

Nach Mord an Charlie Kirk: Gouverneur Shapiro wirft Trump selektiven Umgang mit Gewalt vor

  • Veröffentlicht: 17.09.2025
  • 10:56 Uhr
  • Benedikt Rammer
Josh Shapiro geht scharf mit Donald Trump ins Gericht.
Josh Shapiro geht scharf mit Donald Trump ins Gericht.© AP

Josh Shapiro, Gouverneur von Pennsylvania, kritisiert Donald Trump für dessen selektiven Umgang mit politischer Gewalt. Nach dem Mord an Charlie Kirk wirft er dem US-Präsidenten vor, die gesellschaftliche Sicherheit zu gefährden und politische Gewalt zu instrumentalisieren.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Josh Shapiro kritisiert Donald Trump für selektive Verurteilungen politischer Gewalt.

  • Im April überlebte Shapiro einen Brandanschlag auf seine Residenz, den ein Täter aus Hass auf den Gouverneur aus Pennsylvania verübt hatte.

  • Trump verstärkt nach dem Mord an Charlie Kirk seine Kampagne gegen Linke, ungeachtet gegenteiliger Studien.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Der demokratische Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, hat US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Anlass ist Trumps Reaktion auf die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk und die anschließenden politischen Maßnahmen des Präsidenten. Shapiro wirft Trump vor, Gewalt nur dann zu verurteilen, wenn sie von politischen Gegner:innen ausgeht. "Diese Art selektiver Verurteilungen macht uns alle weniger sicher", erklärte Shapiro laut CNN in einer Stellungnahme.

Bereits im April dieses Jahres war Shapiro selbst Ziel eines gewaltsamen Angriffs geworden. Ein Mann war in seine Residenz eingedrungen und hatte mehrere Feuer gelegt. Laut Polizei gab der Täter als Motiv "Hass auf Shapiro" an. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Pessachfest, das Shapiro und seine Familie mit dem rituellen Sedermahl gefeiert hatten. Glücklicherweise blieben sie unverletzt. Trump hatte den Täter damals lediglich als "Durchgeknallten" bezeichnet und keine weiteren politischen Konsequenzen gezogen. Doch nach dem jüngsten Mord an Charlie Kirk nutzte der Präsident die Gelegenheit, eine breit angelegte Kampagne gegen linke Gruppierungen zu starten.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Shapiros Appell gegen selektive Verurteilungen

Shapiro brachte den Angriff auf sein eigenes Leben in Zusammenhang mit der aktuellen Debatte. Er betonte CNN zufolge, dass politische Entscheidungsträger:innen jegliche Form von Gewalt gleichermaßen verurteilen müssten. "Leider wollen einige, von den dunklen Ecken des Internets bis hin zum Oval Office, gezielt nur bestimmte Fälle politischer Gewalt anprangern", erklärte der Gouverneur. Diese selektive Haltung sende ein gefährliches Signal aus, so Shapiro: Sie könne von Täter:innen als Freibrief für weitere Gewaltakte verstanden werden, solange diese in das politische Narrativ passen. Shapiro sprach im Zusammenhang mit dem Kirk-Attentat sowohl von einer moralischen Probe als auch von einem Test der Führungsqualitäten Trumps. In beiden Fällen sei der US-Präsident gescheitert, so der Gouverneur von Pennsylvania.

Nach dem Anschlag im April hatte Shapiro bereits klargestellt, dass es ihm egal sei, gegen wen sich solche Taten richten – Gewalt sei in jeder Form inakzeptabel. "Diese Art von Gewalt kommt in unserer Gesellschaft viel zu häufig vor", sagte er damals und fügte hinzu, dass er sich weder in seinem Glauben noch in seiner Arbeit als Gouverneur davon erschüttern lasse.

Anzeige
Anzeige

Trump und die politische Instrumentalisierung von Gewalt

Nach dem Mord an Kirk fokussierte Trump seine Rhetorik zunehmend auf vermeintlich linke Gewalt. Dabei ignorierte er Studien, die regelmäßig belegen, dass ein erheblicher Anteil politisch motivierter Gewaltakte von rechtsextremen Gruppierungen ausgeht. Diese Diskrepanz bleibt ein zentraler Kritikpunkt von Shapiro und anderen politischen Gegner:innen des Präsidenten.

Shapiro mahnt zur Besonnenheit: "Politische Gewalt darf niemals relativiert oder instrumentalisiert werden." Er fordert eine überparteiliche Haltung, die klar und unmissverständlich jede Form von Extremismus verurteilt – unabhängig von politischer Ausrichtung oder Hintergrund.

  • Verwendete Quellen:
  • CNN: "Josh Shapiro says Trump failed the 'morality test' in his response to Kirk assassination"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:241128-935-348026
News

Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek lebt unter falschem Namen in Russland

  • 17.09.2025
  • 11:54 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250917-911-009216
News

Jetzt live - Merz im Bundestag: "Putin sabotiert, spioniert, mordet"

  • 17.09.2025
  • 11:52 Uhr
Stau auf der Autobahn
News

Sommer-Bilanz 2025: Weniger Staus, mehr Stillstand – warum Urlauber länger im Verkehr festhingen

  • 17.09.2025
  • 11:52 Uhr
BRITAIN-ROYALS/TRUMP
News

LIVE: Donald Trump besucht die Royals auf Schloss Windsor

  • 17.09.2025
  • 11:40 Uhr
Wolodymyr Selenskyj (Bild) stellt Europas Verteidigungsfähigkeit infrage und signalisiert Unterstützung aus der Ukraine.
News

Selenskyj warnt: Europa ist nicht vorbereitet auf Russlands Angriffe

  • 17.09.2025
  • 11:25 Uhr
Sehnde
News

Christian B. entlassen - Hauptverdächtiger im Fall Maddie McCann wieder auf freiem Fuß

  • 17.09.2025
  • 09:31 Uhr
Deutschlandticket
News

Wird das Deutschlandticket erneut teurer? Verkehrsminister kritisiert Preis-Debatte

  • 17.09.2025
  • 09:29 Uhr
Erst Generaldebatte, dann Grillfest
News

Haushalt 2025: Erst wird debattiert, dann schmeißt die Koalition den Grill an

  • 17.09.2025
  • 07:27 Uhr
Kurz vor dem Empfang beim König erinnern Aktivisten mit einer aufsehenerregenden Aktion an den Skandal um Sexualstraftäter Epstein.
News

Fotos von Trump mit Epstein auf Schloss Windsor projiziert

  • 17.09.2025
  • 04:42 Uhr
Spannungen zwischen USA und China rund um TikTok
News

Letzte Chance: Trump gibt Tiktok noch einen Aufschub in den USA

  • 16.09.2025
  • 22:25 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 17. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 19:45

  • 23:22 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 18:00

  • 12:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12