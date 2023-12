Dobrindt: Merz ist "klarer Favorit" für Kanzlerkandidatur

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nennt Friedrich Merz bereits jetzt den klaren Favoriten für die Kanzlerkandidatur im nächsten Jahr.

Das Wichtigste in Kürze CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gibt Friedrich Merz eine klare Favoritenrolle bei der Bestimmung des Kanzlerkandidaten für das kommende Jahr.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder räumt Friedrich Merz eine Favoritenrolle nur im Falle einer vorgezogenen Bundestagswahl ein.

Die nächste Bundestagswahl findet regulär im Herbst 2025 statt.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat in einem Interview mit der "Rheinischen Post" dem Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz eine eindeutige Favoritenrolle bei der Bestimmung des Kanzlerkandidaten im kommenden Jahr zugeschrieben. Auf die Frage, ob CDU und CSU im kommenden Jahr die Personalie gemeinsam klären würden, nannte Dobrindt von sich aus den Namen des CDU-Chefs: "Wir sind bereit, gemeinsam die Verantwortung als Bundesregierung zu übernehmen. Dazu wird es einen Kanzlerkandidaten geben, und Friedrich Merz ist dafür der klare Favorit."

Söder betont Kernfrage der Kanzlerkandidatur

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, dem viele nicht glauben, dass er keine Ambitionen auf die Kandidatur mehr hat, hatte zuvor in einem Interview mit dem Magazin "Stern" erklärt, dass Merz lediglich eine Favoritenrolle für den Fall einer vorgezogenen Bundestagswahl habe, beispielsweise nach einem baldigen Bruch der Ampel-Koalition. Er betonte, dass die Kernfrage bei der Kanzlerkandidatur sei, wer die Stimmen der Union am besten bündeln könne, und dass die CDU sich danach richten müsse. In Umfragen liegt Söder meist vorne.

Die nächste Bundestagswahl ist für den Herbst 2025 geplant. Im Jahr 2021 hatte Söder nach einem intensiven Machtkampf die Kanzlerkandidatur der Union an den damaligen Parteichef Armin Laschet abgegeben. Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat bisher keine offenen Ambitionen für die Kanzlerkandidatur geäußert, aber auch nicht dementiert. Söder hatte im August vorgeschlagen, den Unionskanzlerkandidaten erst nach den Ost-Wahlen 2024 zu bestimmen. Die Landtage von Sachsen, Thüringen und Brandenburg werden im September neu gewählt.

