Anzeige
Südeuropa in Flammen

Deutsche Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrände in Nordspanien

  • Aktualisiert: 24.08.2025
  • 15:02 Uhr
  • dpa
Deutschen Feuerwehrleute riskieren ihr Leben, um Spaniens Flammen zu bändigen.
Deutschen Feuerwehrleute riskieren ihr Leben, um Spaniens Flammen zu bändigen.© Xuan Cueto/EUROPA PRESS/dpa

Wegen unkontrollierbarer Feuer in Spanien mussten Einsatzkräfte aus Deutschland anreisen. Nach einer erfolgreichen Mission im Zentrum des Landes, ziehen die Feuerwehrleute nun weiter nach Norden.

Anzeige

Die deutschen Feuerwehrleute sind nach ihrem erfolgreichen Einsatz bei der Bekämpfung eines großen Waldbrands in der Extremadura in das weiter nördlich gelegene Kastilien und León verlegt worden. Dort wurden sie von der spanischen Einsatzzentrale in das Dorf La Baña entsandt, um es vor den näher rückenden Flammen zu schützen. Rund 330 Bewohner des Ortes seien bereits evakuiert worden, berichtete die Zeitung "Leonoticias". In der Gegend wüte eines der landesweit noch 14 aktiven Feuer, berichtete der staatlichen TV-Sender RTVE.

Die 67 Feuerwehrleute aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit 21 Fahrzeugen waren seit Dienstag bei dem Ort Jarilla in der Extremadura im Einsatz. Nachdem der Brand dort unter Kontrolle gebracht werden konnte, fuhren sie knapp 290 Kilometer weiter Richtung Norden. Die spanische Polizei veröffentlichte ein Video, wie die Deutschen in Puebla de Sanabria eintrafen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Joyn Teaser NEU Deutsche Politik

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Unmittelbar darauf seien sie noch am Samstag nach La Baña geschickt worden, teilte der Sprecher der Einsatzgruppe, Frank Frenser, mit. Auf der Plattform X postete ein Einwohner der Region Fotos und Videos der Feuerwehrleute aus Deutschland mit ihren Fahrzeugen in den engen Gassen des Dorfes.

Insgesamt hat sich die Lage bei den Waldbränden in Spanien nach Angaben der Behörden weiter etwas entspannt. Das lag auch am Ende einer extremen Hitzewelle mit Temperaturen von teilweise weit über 40 Grad. Häufigere und längere Hitze- und Trockenperioden sind nach Erkenntnissen von Experten auch eine Folge des menschengemachten Klimawandels. Am schwierigsten sei die Lage noch im Nordwesten des Landes, wo auch die deutschen Feuerwehrleute helfen. Sie werden voraussichtlich noch bis kommenden Dienstag ihren spanischen Kollegen zur Seite stehen, wie Frenser mitteilte.

Anzeige
Anzeige
CNN Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der CNN-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

WELT Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der WELT-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Schlimmste Waldbrände seit Jahrzehnten

In Spanien und im Nachbarland Portugal wüten seit Anfang August die heftigsten Waldbrände seit langem. Mindestens acht Menschen kamen insgesamt in beiden Ländern ums Leben. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn in beiden Ländern zusammen nach vorläufigen Schätzungen des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS vom Samstag rund 6.840 Quadratkilometer Wald- und Vegetationsflächen vernichtet. Das entspricht fast 958.000 Fußballfeldern oder mehr als einem Drittel Schleswig-Holsteins (15.763 Quadratkilometer).

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 16:30

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 08:25

  • 04:58 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-935-788202
News

Taifun "Kajiki" steuert auf Vietnam zu

  • 24.08.2025
  • 22:29 Uhr
ARD-Sommerinterview mit CSU-Chef Markus Söder
News

Söder will keine Steuererhöhungen: "Müssen anfangen, Steuern zu senken"

  • 24.08.2025
  • 17:43 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250729-935-739898
News

Irans Führer Chamenei schließt Einigung mit Trump aus

  • 24.08.2025
  • 15:14 Uhr
Mit einem Handschlag besiegeln US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das neue Handelsabkommen.
News

Für "Stabilität": Von der Leyen verteidigt Zoll-Deal mit Trump

  • 24.08.2025
  • 14:28 Uhr
Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten Erdogan, spricht während einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums Naher Osten und Nordafrika.
News

Für Kinder in Gaza: Erdogans Frau schreibt Brief an Melania Trump

  • 24.08.2025
  • 12:53 Uhr
Tempolimit 130
News

Italienischer Manager filmt Tempo-260-Fahrt für Social Media

  • 24.08.2025
  • 09:18 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-935-786900
News

Ukrainische Drohnen treffen russisches Öldepot an der Ostsee

  • 24.08.2025
  • 07:57 Uhr
Vor Alaska-Gipfel: Trump droht Putin
News

Airbnb-Mitgründer wird Chefdesigner der US-Regierung

  • 24.08.2025
  • 07:43 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-935-786727
News

Netanjahu-Rivale will für Geisel-Deal gemeinsame Koalition

  • 24.08.2025
  • 04:51 Uhr
Elektroautos an E-Ladesäulen
News

Reichweite, Komfort, Laden: So urteilen E-Auto-Fahrer wirklich

  • 24.08.2025
  • 04:46 Uhr