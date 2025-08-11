Anzeige
Krieg gegen die Ukraine

Russland meldet Todesopfer nach ukrainischem Drohnenangriff

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 12:29 Uhr
  • dpa
Russland meldet zwei Tote in Tula bei einem ukrainischen Drohnenangriff. (Archivfoto)
Russland meldet zwei Tote in Tula bei einem ukrainischen Drohnenangriff. (Archivfoto)© Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Zentralrussische Regionen wurden von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen. Es gibt Tote. Und auch das russische Militär setzte Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein.

In der zentralrussischen Region Nischni Nowogorod ist nach russischen Angaben mindestens ein Mensch infolge ukrainischer Drohnenangriffe getötet worden. Zwei weitere Mitarbeitende eines Industrieunternehmens mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie der Gouverneur des Gebiets, Gleb Nikitin, bei Telegram mitteilte. Der Angriff habe einer Fabrik bei der Stadt Arsamas gut 350 Kilometer östlich von Moskau gegolten.

Das russische Militär schoss eigenen Angaben nach im Verlauf der Nacht 39 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen im Zentrum und der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ab. Am Abend zuvor war bereits von russischen Behörden über zwei Tote und drei Verletzte im zentralrussischen Gebiet Tula informiert worden.

Auch Russland setzte wieder Kampfdrohnen ein

Russland setzte seinerseits nach ukrainischen Angaben über 70 Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge sind 59 im Norden, Süden und Osten des Landes abgefangen worden. Es habe an sechs Orten Einschläge von zwölf russischen Kampfdrohnen gegeben. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Beide Seiten setzen Kampfdrohnen gegen Ziele auch weit im Hinterland des Gegners ein.

