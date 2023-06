Ex-Agent behauptet: "US-Regierung hat außerirdisches Material gefunden"

Offenbar sind wir tatsächlich nicht allein in diesem Universum. Das behauptet zumindest ein Ex-US-Agent. Er sagt, dass die US-Regierung ganz bewusst Funde vor der Öffentlichkeit verberge, die außerirdisches Leben beweisen.

Gibt es sie also doch, die fliegende Untertasse? Wenn man Air-Force-Veteran David Charles Grusch Glauben schenken mag, auf jeden Fall. Er hat sogar seinen Dienst deswegen quittieren müssen, weil er angeblich hochbrisante Informationen zu außerirdischen Flugobjekten weitergegeben habe, wie "The Independent" berichtet.

Intakte außerirdische Flugobjekte

Der Ex-Agent, der die Diskussion um außerirdisches Leben erneut befeuert, arbeitete jahrelang für die National Geospatial Intelligence Agency. Eine spezielle US-Behörde für militärische, geheimdienstliche und auch kommerzielle kartografische Auswertungen und Aufklärung. Da er sich samt eigenem Team um die Aufklärung von nicht-erklärbaren Luftphänomenen kümmerte, habe er Zugang zu sensiblem Material gehabt, wie Grusch versicherte.

Er behauptet, dass "teilweise intakte außerirdische Flugobjekte" gefunden worden seien, wie "The Independent" Grusch zitiert. "Dabei handelte es sich um technische Fahrzeuge, die nicht von Menschenhand gemacht wurden, nennen sie es Raumschiff, wenn sie wollen, jedenfalls komplexe Fahrzeuge nicht-menschlichen Ursprungs, die entweder gelandet oder abgestürzt sind", so Grusch. Er geht sogar noch weiter und unterstellt der US-Regierung, dass diese schon seit Jahrzehnten in Besitz außerirdischer Funde sei und diese bewusst zurückhalte.

Die Entlassung Gruschs sei eine reine Rache-Reaktion auf seine Weitergabe von geheimen Dokumenten an den US-Kongress. Bisher konnten seine Angaben allerdings nicht unabhängig überprüft werden.