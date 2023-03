"Fridays for Future": Demo gegen Abschaffung der Klimaziele

Rund 1.000 "Fridays for Future"-Demonstrant:innen wollen sich diesen Freitag (31. März) in Berlin versammeln, um gegen die Beschlüsse der Koalition zu demonstrieren. Während eines dreitägigen Verhandlungs-Marathons hat die Ampelregierung diverse Einigungen erzielen können - unter anderem auch zu Klimazielen.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer ruft und "Fridays for Future" kommt. Zumindest hofft man auf mindestens 1.000 angemeldete Teilnehmer:innen in Berlin, die unter dem Motto "Klimaziele abschaffen? Nicht mit uns!" gegen die Beschlüsse des Ampel-Koalitionsausschusses protestieren sollen, wie der "Tagesspiegel" mitteilt.

Im Video: Neubauer fordert Rücktritt von Verkehrsminister Wissing

Wissings Rücktritt gefordert

Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist eine der prominenten Rednerinnen, die in Berlin nicht nur auf die Barrikaden, sondern auf die Bühne gehen wird. Sie und mindestens 1.000 weitere Demonstrant:innen wollen gegen die Klimabeschlüsse der Ampelregierung "Nein" sagen. Zusätzlich soll am Verkehrsministerium am Invalidenpark eine Petition überreicht werden, die den Rücktritt von Minister Volker Wissing (FDP) fordert.

Selbst Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisiert laut "Merkur" die Beschlüsse der Koalition. Denn: "Die Ampel hat Deutschland einen Etikettenschwindel präsentiert. Tag und Nacht verhandelt, aber nur schwammige Ergebnisse erzielt". Span sagt, dass "weder beim Klimaschutz, noch bei der Förderung wirtschaftlicher Innovation oder Investitionen in moderne Infrastruktur geht es spürbar voran." Unterstützung auch von Christoph Bautz, Vorstand der Bürgerbewegung "Campact": "Die Ampel amputiert das einzig wirksame Klimaschutzinstrument aus den Zeiten der Großen Koalition, das Klimaschutzgesetz".

Neben Berlin sind auch in anderen Städten Proteste geplant.