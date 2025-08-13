+++ BREAKING NEWS +++

Selenskyj reist für Videoschalten zur Ukraine nach Berlin

Vor Trump-Putin-Gipfel

Selenskyj reist für Videoschalten zur Ukraine nach Berlin

  • Aktualisiert: 13.08.2025
  • 09:02 Uhr
  • dpa
Der ukrainische Präsident Selenskyj (Bild) trifft Merz in Berlin.
Der ukrainische Präsident Selenskyj (Bild) trifft Merz in Berlin.

Wolodymyr Selenskyj wird sich von Berlin aus zu den Videokonferenzen zur Ukraine dazuschalten. Dafür kommt er am Mittwoch in die deutsche Haupststadt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am Mittwoch (13. August) nach Berlin kommen, um persönlich an den Videoschalten im Kanzleramt zum Alaska-Gipfel über die Zukunft seines Landes teilzunehmen. Er werde am Mittwochmittag in der Hauptstadt erwartet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Zuvor hatten die "Bild" und die ARD berichtet.

