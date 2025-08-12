"Putin hat bereits aufgerüstet": Kanzleramtschef Frei warnt vor Moskau

In wenigen Tagen kommt es zum Ukraine-Gipfel zwischen Putin und Trump. Nun hat sich Kanzleramtschef Thorsten Frei zur Kreml-Politik geäußert: Der CDU-Politiker sieht Deutschland in Gefahr.

Vor dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin warnt Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) eindringlich vor der aggressiven Politik Moskaus. "Die Bedrohung ist da, Putin hat ja auch bereits deutlich aufgerüstet", sagte Frei der "Bild"-Zeitung. Als Konsequenz müsse Deutschland verteidigungsbereit werden. "Wir müssen unsere Bundeswehr so stark machen, dass sich niemand traut, uns anzugreifen."

Risiken gebe es aber nicht nur durch fremde Armeen. "Wir werden auch im Cyberraum angegriffen", warnte Frei. "Außerdem werden gezielt falsche Behauptungen im Internet verbreitet, um unsere Gesellschaft zu spalten." Gleichzeitig sei Deutschland das Ziel von ausländischen Ausspähaktionen – "übrigens nicht nur digital, sondern auch durch klassische Spione". Erforderlich sei deshalb auch ein massiver Ausbau der Sicherheitsbehörden.

