"Großartiger Tag für Deutschland": Gratulationen aus dem Ausland für Union und AfD

Nach der Bundestagswahl kommen auch aus dem Ausland erste Reaktionen. Besonders konservative und rechte Politiker:innen feiern das Ergebnis der Union und den Erfolg der AfD.

Anzeige

Die Bundestagswahl in Deutschland sorgte auch im Ausland für viel Aufsehen. Aus verschiedenen Ländern erreichen Berlin erste Gratulationen - vor allem aus dem konservativen und rechten Spektrum.

Anzeige

Anzeige

US-Präsident Donald Trump zeigte sich auf seiner Online-Plattform Truth Social erfreut über das Wahlergebnis.

Es sieht so aus, als hätte die konservative Partei in Deutschland die mit Spannung erwartete Wahl gewonnen. US-Präsident Donald Trump

Ähnlich wie in den USA hätten die Menschen dem Republikaner zufolge genug von einer "Agenda ohne gesunden Menschenverstand", besonders in den Bereichen Energie und Einwanderung. Er sprach von einem "großartigen Tag für Deutschland und für die Vereinigten Staaten" und fügte hinzu: "Herzlichen Glückwunsch an alle - viele weitere Siege werden folgen!"

Rechtspopulisten feiern AfD-Erfolg

In Österreich gratulierte FPÖ-Chef Herbert Kickl der AfD: "In der Brandmauer der Einheitsparteien, die in Wahrheit eine Angstmauer vor dem Willen der Bevölkerung und vor demokratischer Veränderung ist, klafft seit heute ein riesiges Loch." Die Menschen wollten sich nicht länger "bevormunden" lassen und hätten sich gegen illegale Einwanderung, Klimapolitik und wirtschaftlichen Niedergang entschieden.

Die Union hat die Bundestagswahl gewonnen. © Christoph Soeder/dpa

Auch der französische Rechtsextreme Éric Zemmour feierte das Ergebnis: "Was für ein schöner Wahlerfolg!", schrieb er auf X und veröffentlichte ein Video mit AfD-Chefin Alice Weidel. "Die Welle der Freiheit und der Identität wächst im ganzen Westen weiter", kommentierte er unter anderem.

Anzeige

Anzeige

Macron & Starmer gratulieren Merz

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefonierte nach eigenen Angaben mit Wahlsieger Friedrich Merz und gratulierte ihm persönlich. Er habe sich jedoch auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgetauscht und ihm seine Freundschaft bekundet. "Wir sind mehr denn je entschlossen, gemeinsam Großes für Frankreich und Deutschland zu leisten und auf ein starkes und souveränes Europa hinzuarbeiten."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der britische Premier Keir Starmer äußerte sich ebenfalls auf X und richtete seine Glückwünsche an Merz und die Union. Er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu vertiefen, die Sicherheit zu stärken und wirtschaftliches Wachstum zu fördern.

Glückwünsche aus Osteuropa und Israel

Der tschechische Premier Petr Fiala lobte die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und wünschte Merz Erfolg bei der Regierungsbildung. Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu bezeichnete das Wahlergebnis als "gute Nachrichten" und unterstrich die Bedeutung Deutschlands als Rumäniens wichtigsten Handelspartner.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gratulierte Merz ebenfalls zu seinem Erfolg. "Herzlichen Glückwunsch an Friedrich Merz und die CDU/CSU zu ihrem klaren Wahlsieg heute", schrieb der Politiker der rechtskonservativen Likud-Partei auf X. "Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Ihrer neuen Regierung, um die Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern weiter zu stärken."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

"Ein starkes Deutschland ist unerlässlich für ein starkes Europa"

Der konservative finnische Ministerpräsident Petteri Orpo richtete sich an den CDU-Chef: "Herzlichen Glückwunsch an meinen Freund Friedrich Merz zum Wahlsieg heute Abend!", schrieb er auf X. "Ein starkes Deutschland ist unerlässlich für ein starkes Europa. Gemeinsam müssen wir unsere Sicherheit stärken, die Ukraine unterstützen und unsere Wirtschaft ankurbeln. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Und auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte den Unionsparteien. "Ein klares Votum der Wähler, und wir sehen, wie wichtig das für Europa ist", schrieb er auf der Plattform X.

"Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Arbeit mit Deutschland fortzusetzen, um Leben zu schützen, der Ukraine echten Frieden näherzubringen und Europa zu stärken."