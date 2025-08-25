Anzeige
Tropensturm in Asien

Heftiger Sturm rollt auf Vietnam zu - Taifun "Kajiki" richtet erste Schäden an

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 12:00 Uhr
  • dpa
Auf einer chinesischen Insel hinterlässt Taifun "Kajiki" schon eine Schneise der Verwüstung.
Auf einer chinesischen Insel hinterlässt Taifun "Kajiki" schon eine Schneise der Verwüstung.-/TASS via ZUMA Press/dpa

Ein heftiger Tropensturm sorgt in Vietnam für große Sorge. Bald soll er auf Land treffen. Auf einer chinesischen Insel gibt es schon Schäden - und auch in Thailand wird gewarnt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Taifun "Kajiki" nähert sich mit voller Wucht der vietnamesischen Küste – der bisher stärkste Sturm des Jahres.

  • Hunderttausende Menschen werden in Sicherheit gebracht, der Schiffs- und Flugverkehr kommt zum Erliegen.

  • Auch Thailand und China spüren bereits die Auswirkungen des Unwetters.

Vietnam wappnet sich für den bisher heftigsten Sturm des Jahres: Taifun "Kajiki" steuert mit heftigen Winden und Starkregen auf das südostasiatische Land zu. Hunderttausende Anwohner:innen sollten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden.

Das nationale Wetteramt teilte mit, dass der Sturm noch am Montag (25. August) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 166 Kilometern pro Stunde auf Land treffen könnte. "Kajiki" habe seine Stärke seit fast 20 Stunden gehalten, zitierte die Zeitung "VnExpress" die Meteorolog:innen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Speziell zentrale Küstenprovinzen wie Thanh Hoa, Quang Tri und Da Nang ergriffen Notfallmaßnahmen und stellten im Vorfeld sämtlichen Schiffsverkehr ein. Mehrere Flughäfen in der Region wurden geschlossen und Dutzende Flüge gestrichen. Schon am frühen Morgen stand das Auge des Sturms rund 145 Kilometer östlich der Provinz Ha Tinh. In mehreren Küstenorten peitschten heftige Böen und Regenfälle über die Straßen.

Auch in den News:

Anzeige
Anzeige

Vergleich mit zerstörerischem Taifun "Yagi"

Über 16.500 Soldat:innen und mehr als 100.000 Hilfskräfte stehen für Rettungseinsätze bereit. Die Behörden verglichen die Wucht "Kajikis" mit dem zerstörerischen Taifun "Yagi", der im vergangenen Jahr in Vietnam rund 300 Menschenleben forderte und schwere Schäden hinterließ.

Zuvor hatte die chinesische Hainan-Insel bereits die Auswirkungen von "Kajiki" zu spüren bekommen. Mehr als 100.000 Menschen waren laut offiziellen Angaben betroffen, Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet. Durch die starken Regenfälle und Böen knickten aber Bäume um, viele Gebäude wurden beschädigt.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Auch der Güterverkehr zur Überfahrt über die Meerenge zwischen der im Norden Hainans gelegenen Hafenstadt Haikou und Xuwen auf dem Festland war betroffen - hier warteten laut chinesischem Staatsfernsehen 5.000 Lastwagen. In potenziell besonders gefährdeten Gegenden hatten die Behörden schon am Vortag mehr als 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Anzeige
Anzeige

Auch Thailand wappnet sich

Derweil rüstet sich auch Thailand: Der Wetterdienst warnte vor schweren Regenfällen in 35 Provinzen, darunter im Norden, Nordosten, Osten und Süden. Selbst die Hauptstadt Bangkok müsse sich auf Überschwemmungen einstellen, hieß es. Der Tropensturm soll sich wahrscheinlich beim Zug über Laos abschwächen, Meteorolog:innen rechnen jedoch noch bis Mittwoch (27. August) mit großen Regenmassen und Überschwemmungen.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 16:30

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
Mehr News
Das größte Kreditinstitut in Deutschland, die Deutsche Bank, modernisiert ihr Online-Banking.
News

Deutsche Bank modernisiert Online-Banking: Das geht jetzt nicht mehr

  • 25.08.2025
  • 12:33 Uhr
Ihr Krankenhausaufenthalt rückte das Thema Meningitis in den Fokus: Lola Weippert
News

Lola Weippert berichtet von Meningitis: Das sind die Symptome einer Hirnhautentzündung

  • 25.08.2025
  • 12:01 Uhr
Rauchschwaden über Sanaa: Israels Luftwaffe greift mutmaßliche Huthi-Ziele im Jemen an.
News

Israel bombardiert Ziele im Jemen - Mindestens vier Menschen sterben

  • 25.08.2025
  • 11:34 Uhr
Vizepräsident JD Vance
News

Ukraine-Krieg: JD Vance spricht von "erheblichen Zugeständnissen" Moskaus

  • 25.08.2025
  • 11:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250825-935-788832
News

Mutter und Sohn in Mannheim vermisst - wer hat sie gesehen?

  • 25.08.2025
  • 11:18 Uhr
imago images 0313610671
News

Bericht: Erneut Journalisten in Gaza bei Israels Angriffen getötet

  • 25.08.2025
  • 11:04 Uhr
«Sopranos»-Schauspieler Jerry Adler gestorben
News

Mit "Die Sopranos" zum späten Durchbruch: Jerry Adler stirbt mit 96 Jahren

  • 25.08.2025
  • 10:18 Uhr
Commerzbank
News

Übernahme immer wahrscheinlicher: Unicredit stockt Anteil bei Commerzbank auf

  • 25.08.2025
  • 10:14 Uhr
Rettungswagen
News

Angriff mit Messer in Dresdner Straßenbahn: 21-Jähriger will Frauen beschützen und wird attackiert

  • 25.08.2025
  • 09:54 Uhr
1&1 hat vor dem Mainzer Landgericht einen Teilerfolg gegen Google errungen.
News

EU-Gesetz zeigt Wirkung: GMX/Web.de erzielen Erfolg gegen Google

  • 25.08.2025
  • 09:39 Uhr