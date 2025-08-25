Mutter und Sohn in Mannheim vermisst - wer hat sie gesehen?

Vermisstensuche in Nordbaden: Seit Freitag fehlt von einer 41-Jährigen und ihrem zweijährigen Kind jede Spur. Was die Polizei zu Kleidung und möglichen Hinweisen veröffentlicht hat.

Anzeige

Seit drei Tagen gelten eine Mutter und ihr zweijähriger Sohn in Mannheim als vermisst. Bislang gebe es keine Hinweise, wo sich die beiden befinden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Gesucht werden die 41-Jährige und ihr Kind auch über die Stadt hinaus.

Auch in den News:

Die beiden wurden laut einer Mitteilung zuletzt am Freitagvormittag (22. August) gesehen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befänden, heißt es in einer Öffentlichkeitsfahndung. Details nannte die Sprecherin nicht.

Im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg sind Fotos der Frau und des Kindes veröffentlicht. Die Ukrainerin mit dunklen, längeren Haaren spricht den Angaben zufolge gebrochen Deutsch. Sie habe zuletzt ein weißes T-Shirt mit Blumenmuster, eine schwarze Hose sowie helle Schuhe getragen und einen gelben Stoffbeutel dabeigehabt. Möglicherweise sei sie mit einem dunklen Fahrrad mit Kindersitz unterwegs. Der Zweijährige habe kurze braune Haare.

Anzeige