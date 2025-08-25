Anzeige
Seit Tagen verschollen

Mutter und Sohn in Mannheim vermisst - wer hat sie gesehen?

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 11:18 Uhr
  • dpa
Die Polizei bittet im Fall einer vermissten Mutter und ihres Sohnes um Mithilfe der Bevölkerung. (Symbolbild)
Die Polizei bittet im Fall einer vermissten Mutter und ihres Sohnes um Mithilfe der Bevölkerung. (Symbolbild)© Daniel Vogl/dpa

Vermisstensuche in Nordbaden: Seit Freitag fehlt von einer 41-Jährigen und ihrem zweijährigen Kind jede Spur. Was die Polizei zu Kleidung und möglichen Hinweisen veröffentlicht hat.

Anzeige

Seit drei Tagen gelten eine Mutter und ihr zweijähriger Sohn in Mannheim als vermisst. Bislang gebe es keine Hinweise, wo sich die beiden befinden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Gesucht werden die 41-Jährige und ihr Kind auch über die Stadt hinaus.

Auch in den News:

Die beiden wurden laut einer Mitteilung zuletzt am Freitagvormittag (22. August) gesehen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befänden, heißt es in einer Öffentlichkeitsfahndung. Details nannte die Sprecherin nicht.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg sind Fotos der Frau und des Kindes veröffentlicht. Die Ukrainerin mit dunklen, längeren Haaren spricht den Angaben zufolge gebrochen Deutsch. Sie habe zuletzt ein weißes T-Shirt mit Blumenmuster, eine schwarze Hose sowie helle Schuhe getragen und einen gelben Stoffbeutel dabeigehabt. Möglicherweise sei sie mit einem dunklen Fahrrad mit Kindersitz unterwegs. Der Zweijährige habe kurze braune Haare.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 16:30

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
Mehr News
Ein Fleck auf der Hand von US-Präsident Donald Trump sorgt für Spekulationen über seinen Gesundheitszustand.
News

Ist Trump krank? Fleck an seiner Hand sorgt für Spekulationen

  • 25.08.2025
  • 12:40 Uhr
Das größte Kreditinstitut in Deutschland, die Deutsche Bank, modernisiert ihr Online-Banking.
News

Deutsche Bank modernisiert Online-Banking: Das geht jetzt nicht mehr

  • 25.08.2025
  • 12:33 Uhr
Ihr Krankenhausaufenthalt rückte das Thema Meningitis in den Fokus: Lola Weippert
News

Lola Weippert berichtet von Meningitis: Das sind die Symptome einer Hirnhautentzündung

  • 25.08.2025
  • 12:01 Uhr
Taifun «Kajiki» - Hainan-Insel in China
News

Heftiger Sturm rollt auf Vietnam zu - Taifun "Kajiki" richtet erste Schäden an

  • 25.08.2025
  • 12:00 Uhr
Rauchschwaden über Sanaa: Israels Luftwaffe greift mutmaßliche Huthi-Ziele im Jemen an.
News

Israel bombardiert Ziele im Jemen - Mindestens vier Menschen sterben

  • 25.08.2025
  • 11:34 Uhr
Vizepräsident JD Vance
News

Ukraine-Krieg: JD Vance spricht von "erheblichen Zugeständnissen" Moskaus

  • 25.08.2025
  • 11:28 Uhr
imago images 0313610671
News

Bericht: Erneut Journalisten in Gaza bei Israels Angriffen getötet

  • 25.08.2025
  • 11:04 Uhr
«Sopranos»-Schauspieler Jerry Adler gestorben
News

Mit "Die Sopranos" zum späten Durchbruch: Jerry Adler stirbt mit 96 Jahren

  • 25.08.2025
  • 10:18 Uhr
Commerzbank
News

Übernahme immer wahrscheinlicher: Unicredit stockt Anteil bei Commerzbank auf

  • 25.08.2025
  • 10:14 Uhr
Rettungswagen
News

Angriff mit Messer in Dresdner Straßenbahn: 21-Jähriger will Frauen beschützen und wird attackiert

  • 25.08.2025
  • 09:54 Uhr