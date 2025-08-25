Anzeige
Mehr Sicherheit

Online-Banking gesperrt: Deutsche-Bank-Kunden müssen jetzt handeln

  • Veröffentlicht: 25.08.2025
  • 12:33 Uhr
  • Kira Born
Das größte Kreditinstitut in Deutschland, die Deutsche Bank, modernisiert ihr Online-Banking.
Wer bei der Deutschen Bank noch kein neues Sicherheitsverfahren hinterlegt hat, läuft Gefahr, sich ab dem 25. August nicht mehr in sein Online-Banking-Konto einloggen zu können.

Inhalt

  • Das ist das neue Online-Banking System der Deutschen Bank
  • Kein Zugang mehr zum Online-Banking der Deutschen Bank?

Die Deutsche Bank modernisiert ihren Bankverkehr für Kund:innen und geht nun den nächsten Schritt in Sachen Online-Banking: Dafür wird ein neues Sicherheitsverfahren im digitalen Bankwesen eingeführt.

Das sind die beiden ab sofort geltenden Sicherheitssystem: BestSign, ein neues Freigabesystem durch eine digitale Signatur, und photoTan, mit der Aufträge über eine App oder das photoTAN-Lesegerät durch Scannen einer Grafik freigegeben werden können. photoTan stand Deutsche Bank-Kunde:innen schon länger zur Verfügung.

Damit wird die reguläre mobileTAN ab diesem Montag (25. August) komplett eingestellt. Nutzer:innen müssen, wenn nicht bereits geschehen, nun umsteigen.

Das ist das neue Online-Banking System der Deutschen Bank

Wie viele andere Banken setzt die Deutsche Bank lange auf die mobileTAN. Überweisungen mussten dann beispielsweise über SMS mit einer Transaktionsnummern (TAN) freigegeben werden. Damit ist durch die Einführung des neuen BestSign-Systems und der Weiterentwicklung von photoTan jetzt Schluss.

Wer zuvor photoTan als Freigabesystem genutzt hat, kann diese weiterhin tun. Doch "beim Wechsel auf ein anderes Smartphone, heißt Ihr neues Sicherheitsverfahren automatisch BestSign", so die Bank.

Dazu muss das eigene Online-Banking entweder im Browser oder in der App mit dem BestSign-System verbunden werden.

Wer zuvor noch kein Sicherheitsverfahren eingerichtet hat, wird automatisch aufgefordert dieses einzurichten und muss den Anweisungen in App und Browser folgen. Alternativ kann auch im Banking und Brokerage-Bereich ein neues Sicherheitsverfahren hinzugefügt werden, wie es vonseiten der Deutschen Bank heißt.

Kein Zugang mehr zum Online-Banking der Deutschen Bank?

Wer bis zum 15. August noch nicht eines der neuen Sicherheitssysteme zur Freigabe von Überweisungen eingerichtet hat oder einen Aktivierungsbrief angefordert hat, wird ab dem 25. Augst nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen können. Betroffen sind all jene, die zuvor ausschließlich die mobileTAN verwendet haben und kein weiteres Sicherheitsverfahren eingerichtet haben, wie der "Münchner Merkur" berichtet.

Hintergrund der Änderung ist die Betrugsanfälligkeit des mobileTan-Systems. Durch SIM-Swapping war die Freigabemethode anfälliger für Betrugsmaschen. BestSign und photoTAN-BestSign sind Sicherheitstechnologien, die den "höchsten Standards" entsprechen und so Kund:innen-Daten umfassender geschützt sind, so die Deutsche Bank.

Commerzbank
News

Aktienanteil erneut erhöht

Übernahme immer wahrscheinlicher: Unicredit stockt Anteil bei Commerzbank auf

Der Widerstand in Deutschland scheint Unicredit-Chef Orcel nicht zu beeindrucken: Die italienische Großbank erhöht ihren Einfluss auf die Commerzbank. Damit wird eine Übernahme wahrscheinlicher.

  • 25.08.2025
  • 10:14 Uhr
