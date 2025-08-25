Ist Trump krank? Fleck an seiner Hand sorgt für Spekulationen

Auf Fotos sind merkwürdige Flecken auf der Hand des US-Präsidenten zu sehen. Das Weiße Haus weist Gerüchte um Trumps Gesundheit zurück.

Was hat Trump an seiner Hand?

In den USA wird verstärkt über die Gesundheit von US-Präsident Donald Trump spekuliert. Auslöser sind Fotos vom Freitag. Darauf zu sehen ist ein ungewöhnlicher heller Fleck auf seiner rechten Hand. Das Bild wurde während eines Besuchs im People’s House Museum in Washington, D.C., aufgenommen.

Trump, wie gewohnt in blauem Anzug und weißem Hemd, trug den Schminkfleck unübersehbar zur Schau. Im Gespräch mit Reporter:innen versuchte der 79-Jährige ihn später zu verdecken. Dies führte zu hitzigen Diskussionen auf sozialen Medien und verschiedenen Plattformen.

Fleck sorgt für Spekulationen

Bei einem weiteren Termin im Oval Office am selben Tag traf Trump den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino. Anlass war die Promotion der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die unter anderem in den USA stattfinden wird. Während Trump mit dem WM-Pokal posierte, fiel Beobachter:innen auf, dass er seine rechte Hand ungewöhnlich oft mit der linken Hand bedeckte. Dies fachte die Spekulationen über seinen Gesundheitszustand weiter an.

Trumps Sprecherin dementiert Gerüchte

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sah sich genötigt, auf die aufkommenden Gerüchte zu reagieren. Sie erklärte, der helle Fleck sei eine Folge von "geringfügigen Hämatomen". Diese stammten "vom vielen Händeschütteln" und Trumps kardiovaskulärer Erkrankung, gegen die der Republikaner Aspirin einnehmen müsse. Leavitt erläuterte weiter, dass Trump unter einer chronischen Veneninsuffizienz leide – eine Erkrankung, bei der das Blut in den Beinen nicht richtig zirkuliert. Dies sei bei älteren Menschen keine Seltenheit.

Aspirin soll blaue Flecken verursacht haben

"Aspirin ist bekannt dafür, die Blutgerinnung zu hemmen, was zu blauen Flecken führen kann", erklärte Leavitt vor Journalist:innen. Sie betonte jedoch, dass der Präsident weiterhin bei bester Gesundheit sei und fügte hinzu: "Davon können sich alle hier täglich überzeugen."