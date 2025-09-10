Anzeige
Demokraten preschen vor

Neues Epstein-Dokument: Bereitet dieses Foto jetzt Trump Kopfschmerzen?

  • Veröffentlicht: 10.09.2025
  • 16:51 Uhr
  • dpa
Der Fall Epstein setzt US-Präsident Trump (links) erneut unter Druck. (Archivbild)
Der Fall Epstein setzt US-Präsident Trump (links) erneut unter Druck. (Archivbild)© REUTERS

Seit Monaten schwelt die Debatte über Verbindungen des Straftäters Jeffrey Epstein zu dem US-Präsidenten. Nach einem angeblichen Trump-Brief wirft nun ein Foto eines Schecks Fragen auf.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein mutmaßlicher Scheck über 22.500 Dollar für den "Verkauf einer Frau" sorgt in den USA für politische Wellen.

  • Das Dokument stammt offenbar aus einem Geburtstagsbuch von Jeffrey Epstein, die Unterschrift soll "DJ Trump" lauten.

  • Trumps Sprecherin bestreitet die Echtheit.

Nach einem angeblichen Geburtstagsschreiben von US-Präsident Donald Trump an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sorgt die Veröffentlichung eines weiteren Dokuments für Aufsehen. Die Demokraten in dem für Aufsichtsfragen zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichten auf der Plattform X ein Foto, das Epstein mit einem übergroßen Scheck über den "Verkauf einer Frau" für 22.500 Dollar (etwa 19.000 Euro) zeigen soll. Der Scheck trägt die Unterschrift "DJ Trump".

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt wies Fragen nach dem Scheck auf einer Pressekonferenz am Dienstag (9. September) zurück. "Haben Sie die Unterschrift auf diesem Scheck gesehen? Es ist nicht Donald Trumps Unterschrift", sagte Leavitt. Tatsächlich unterscheidet sich die Unterschrift von Trumps derzeitiger Signatur und auch von der, die auf dem angeblichen Geburtstagsbrief an Epstein zu sehen ist.

Trump

Trumps Machtapparat: "Das Regime" hier kostenlos ansehen!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

22.500 Dollar für "Verkauf" einer Frau

Wie US-Medien berichteten, handelt es sich bei dem veröffentlichten Dokument um eine Kopie einer Seite aus einem Geburtstagsbuch, das Epsteins Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell für dessen 50. Geburtstag zusammengestellt haben soll. Der Eintrag stammt nach Angaben von US-Medien von einem ehemaligen Vorsitzenden einer New Yorker Immobilienfirma und Mitglied von Trumps Privatclub Mar-a-Lago.

Auf dem Foto zu sehen sind neben Epstein drei weitere Personen, von denen zwei unkenntlich gemacht worden sind. In einer handgeschriebenen Notiz unter dem Foto heißt es: "Jeffrey zeigt frühe Talente mit Geld + Frauen!". Er habe eine "vollständig entwertete" Frau - der Name ist in der Abbildung geschwärzt - "für 22.500 Dollar an Donald Trump verkauft".

Auch in den News:

Weißes Haus offen für Schriftgutachten

Zuvor hatten die Demokraten ebenfalls aus dem Geburtstagsbuch einen angeblichen Eintrag Trumps veröffentlicht. Darauf zu sehen sind die Umrisse eines Frauenkörpers, in dem ein angeblicher Dialog zwischen Trump und Epstein abgebildet ist. Darunter ist Trumps Unterschrift zu sehen, wobei unklar ist, ob diese echt ist. Sprecherin Leavitt sagte am Dienstag, das Weiße Haus sei offen für eine forensische Schriftuntersuchung.

Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige sexuell missbraucht hatte, wurde 2019 verhaftet und angeklagt. Nach offiziellen Angaben beging der 66-Jährige im selben Jahr in seiner Gefängniszelle Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte sein Tod für wilde Spekulationen, weil Epstein beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-911-020022
News

Newsticker: Pistorius sieht NATO-Provokation - Moskau: Keine Ziele in Polen anvisiert

  • 10.09.2025
  • 17:13 Uhr
Polizei
News

Supermarkt-Mitarbeiter stirbt in Bad Rodach in Kühlkammer: Todesursache bleibt unklar

  • 10.09.2025
  • 16:53 Uhr
WM-Pokal
News

Vorverkauf für WM-Tickets startet: Was Fußball-Fans beachten sollten

  • 10.09.2025
  • 16:25 Uhr
Germany Politics
News

Nina Warken reagiert auf Vorschlag: "Basistarife" für Kassenpatienten?

  • 10.09.2025
  • 15:49 Uhr
Israel/Soldat
News

Hat ein Münchner Kriegsverbrechen im Gazastreifen begangen?

  • 10.09.2025
  • 15:29 Uhr
EU-STATEOFUNION/
News

Plötzlich wird von der Leyen emotional – Ukrainer rührt EU-Parlament

  • 10.09.2025
  • 15:01 Uhr
US-Präsident Trump
News

"Hitler unserer Zeit": Aktivistinnen bepöbeln Trump bei Restaurantbesuch

  • 10.09.2025
  • 14:15 Uhr
Vermisstenfall Maddie McCann
News

Verdächtiger im Fall Maddie McCann: Warum wird Christian B. jetzt aus dem Gefängnis entlassen?

  • 10.09.2025
  • 14:14 Uhr
Deutscher Fernsehpreis
News

Große Fernseh-Gala: Wer erhält den Deutschen Fernsehpreis 2025?

  • 10.09.2025
  • 13:56 Uhr
USA-TRUMP/GULF-INVESTMENT
News

Musks Gehirn-Chip schon bei zwölf Menschen implantiert

  • 10.09.2025
  • 12:57 Uhr