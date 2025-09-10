Anzeige
Leichenfund in Oberfranken

Supermarkt-Mitarbeiter stirbt in Bad Rodach in Kühlkammer: Todesursache bleibt unklar

  • Veröffentlicht: 10.09.2025
  • 16:53 Uhr
  • Benedikt Rammer
In Oberfranken ist in einem Supermarkt ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. (Symbolbild)
In Oberfranken ist in einem Supermarkt ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. (Symbolbild)© Daniel Karmann/dpa

Ein 59-jähriger Supermarkt-Mitarbeiter wurde leblos in der Kühlkammer eines Edeka-Marktes in Bad Rodach gefunden. Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall aus, doch eine genaue Klärung der Todesursache ist nicht vorgesehen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein 59-jähriger Edeka-Mitarbeiter wurde leblos in der Kühlkammer eines Supermarkts in Bad Rodach gefunden.

  • Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall aus; Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

  • Eine genaue Klärung der Todesursache ist nicht vorgesehen.

In Bad Rodach, einer Kleinstadt in Oberfranken nahe Coburg, kam es am Montag (9. September)  zu einem tragischen Vorfall in einem Edeka-Supermarkt. Wie die "Frankenpost" berichtet, entdeckte eine Mitarbeiterin gegen 16.45 Uhr ihren Kollegen leblos in der Kühlkammer des Marktes. Der 59-Jährige konnte trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden.

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Nach Angaben der Polizei war der Mann vermutlich gesundheitlich vorbelastet. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte – möglicherweise ein Herzinfarkt oder ein anderer akuter Zustand. Ein Sprecher der Polizei erklärte gegenüber t-online, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werde.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung zur genauen Feststellung der Todesursache ist laut Polizei nicht geplant. Die Umstände deuten darauf hin, dass der Mann nur wenige Minuten bevor er gefunden wurde, verstorben ist.

Ob der 59-Jährige hätte gerettet werden können, wenn er sofort gefunden worden wäre, bleibt unklar. Medizinische Notfälle wie Herzstillstand oder Schlaganfälle erfordern eine extrem schnelle Versorgung. Jede Minute zählt: Bereits nach wenigen Minuten ohne Wiederbelebungsmaßnahmen sinken die Überlebenschancen drastisch. Die Mitarbeiterin, die den Mann fand, rief laut der "Frankenpost" unmittelbar den Notruf und versuchte, ihn zu reanimieren. Doch für ihren Kollegen kam jede Hilfe zu spät.

