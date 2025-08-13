Im Video: AfD laut Umfrage stärkste Partei - Merz unter Druck

Einer aktuellen Umfrage zufolge hat die AfD die Union als stärkste Partei abgelöst. Die Zustimmungswerte für Friedrich Merz dürften im Kanzleramt ebenfalls für Stirnrunzeln sorgen. Jetzt auf Joyn ansehen.

Der Start der schwarz-roten Regierung verlief teilweise holprig - nach der Zwischenbilanz von 100 Tagen im Amt blicken viele Deutsche kritisch auf die Arbeit von Friedrich Merz (CDU) und seinem Kabinett. Dies drückt sich auch in einem Trendbarometer aus, welches RTL und NTV beim Marktforschungsunternehmen Ipsos in Auftrag gegeben haben: Laut der Umfrage, an der 1.000 Wahlberechtigte zwischen 18 und 75 Jahren teilgenommen haben, hat die AfD sogar die Union überholt - und die Zustimmung für Merz dürfte der Regierung zu denken geben.

Sehen Sie detaillierte Ergebnisse der Umfrage HIER kostenlos auf Joyn:

