Anzeige
Blazar PKS 1424+240

Wie aus "Der Herr der Ringe": Himmelsobjekt sieht aus wie "Auge von Sauron"

  • Veröffentlicht: 13.08.2025
  • 17:29 Uhr
  • Max Strumberger
Ein Bild des Plasmastrahls im Blazar PKS 1424+240, direkt von vorne gesehen.
Ein Bild des Plasmastrahls im Blazar PKS 1424+240, direkt von vorne gesehen. © Y.Y. Kovalev et al./Max-Planck-Institut für Radioastronomie/dpa

Astronomen haben ein noch nie dagewesenes Bild eines kosmischen Jets aufgenommen. Der Blazar PKS 1424+240, der hochenergetische Gammastrahlung und Neutrinos ausstößt, zeigt eine Struktur, die Wissenschaftler an das "Auge des Sauron" erinnert.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein außergewöhnliches Bild eines kosmischen Jets, der an das "Auge des Sauron" erinnert, fasziniert Astronomen.

  • Der Plasmastrahl des Blazars PKS 1424+240 zeigt ein nahezu perfektes ringförmiges Magnetfeld

Astronomen haben ein außergewöhnliches Bild eines kosmischen Jets aufgenommen, der direkt auf die Erde gerichtet ist. Dieser Plasmastrahl, der sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegt, stammt vom Blazar PKS 1424+240, einer aktiven Galaxie etwa zehn Milliarden Lichtjahre entfernt. Der Jet wird von einem supermassereichen Schwarzen Loch angetrieben und strahlt hochenergetische Gammastrahlung sowie Neutrinos aus. "Wir haben noch nie etwas Vergleichbares gesehen", sagte Yuri Kovalev vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR).

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Das Bild des Jets erinnert an das "Auge des Sauron" aus "Der Herr der Ringe" und zeigt ein nahezu perfektes ringförmiges Magnetfeld. Der Begriff wurde sogar in der wissenschaftlichen Veröffentlichung verwendet. "Die Herausgeber haben ihn akzeptiert, weil das Bild dermaßen fantastisch ist", erklärte Kovalev der dpa. Der Name unterstreicht die visuelle Einzigartigkeit dieses Phänomens, das durch das Very Long Baseline Array (VLBA) mit bisher unerreichter Auflösung aufgenommen wurde.

Anzeige
Anzeige

Blazar erzeugt optische Täuschung

Kurioserweise schien sich der Jet von PKS 1424+240 nur langsam zu bewegen, obwohl er intensive hochenergetische Emissionen erzeugt. Dies widersprach bisherigen Erwartungen. Kovalev und sein Team konnten jedoch zeigen, dass diese langsame Bewegung eine optische Täuschung ist, die dadurch entsteht, dass der Jet exakt in Richtung Erde ausgerichtet ist. "Als wir das Bild rekonstruierten, sah es wirklich atemberaubend aus", so Kovalev.

:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Das Bild wurde mithilfe des Very Long Baseline Array erstellt, einem Netzwerk aus zehn riesigen Radioteleskopen, die über die USA verteilt sind. Dieses System ermöglichte eine bisher unerreichte Detailgenauigkeit. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal "Astronomy & Astrophysics Letters" veröffentlicht und zeigen die beeindruckende Präzision moderner Astronomie. "Das VLBA hat uns eine völlig neue Perspektive auf diese kosmischen Jets eröffnet", betonte Kovalev.

Anzeige
Anzeige

Eines der hellsten Objekte am Himmel

PKS 1424+240 gilt als eines der hellsten Objekte am Himmel und liefert wertvolle Einblicke in die Mechanismen aktiver Galaxienkerne. Die Entdeckung des Jets und seine detaillierte Abbildung markieren einen Meilenstein in der Erforschung kosmischer Phänomene. Der Begriff "Auge des Sauron" mag unwissenschaftlich klingen, doch er spiegelt die Faszination wider, die dieses einzigartige Bild bei Wissenschaftlern und Laien gleichermaßen auslöst.

Mineralwasser
News

Wasserprodukte betroffen

Bakterien im Mineralwasser von Edeka, Netto und Marktkauf: Großer Rückruf gestartet

Die Roxane GmbH hat einen großen Rückruf ihrer Wasserprodukte gestartet, nachdem bakterielle Verunreinigungen festgestellt wurden. Betroffen sind Mineralwasser der Marken "Gut&Günstig" und "Naturalis", die über mehrere Supermarktketten vertrieben werden.

  • 09.07.2025
  • 16:23 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Hitze ist ein Gesundheitsrisiko - das liegt auch an hohen Ozonwerten.
News

Hohe Ozonwerte – wo es bei Hitze gefährlich wird und wie Sie sich schützen

  • 13.08.2025
  • 17:12 Uhr
UKRAINE-CRISIS/TRUMP-EUROPE
News

AfD laut Umfrage stärkste Partei - Merz unter Druck

  • 13.08.2025
  • 17:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-935-766659
News

Wollte mit Luftmatratze über Grenzfluss: Estland greift mutmaßlichen Russland-Kämpfer auf

  • 13.08.2025
  • 16:50 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-911-005411
News

Selenskyj in Berlin: Erwarte sofortigen Waffenstillstand von Trump-Putin-Gipfel

  • 13.08.2025
  • 16:46 Uhr
S.E. Chavegrand
News

Gefährlicher Erreger entdeckt: Rückruf für beliebte Käsesorten

  • 13.08.2025
  • 16:25 Uhr
Flammeninferno in Griechenland – in Südeuropa kämpfen Einsatzkräfte an vielen Orten gegen lebensgefährliche Brände.
News

Brände in Südeuropa fordern Todesopfer – Tausende fliehen vor den Flammen

  • 13.08.2025
  • 15:53 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:240816-911-005587
News

Wenn die Hitze für geschwollene Beine sorgt: Diese Tipps helfen

  • 13.08.2025
  • 15:26 Uhr
Donald Trump
News

Trump könnte das US-Militär gegen Mexikos Drogenkartelle einsetzen

  • 13.08.2025
  • 14:52 Uhr
GERMANY-POLITICS/PARLIAMENT
News

Wagenknecht: Regierung soll sich "nicht so offensichtlich auf Selenskyjs Seite stellen"

  • 13.08.2025
  • 14:25 Uhr
In Berlin beraten Kanzler Merz und Präsident Selenskyj Wege für mehr Druck auf Russland. (Symbolbild)
News

Kein Friedenswillen: Selenskyj fordert mehr Druck auf Russland

  • 13.08.2025
  • 12:48 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12