Anzeige
Gesundheit

Wenn die Hitze für geschwollene Beine sorgt: Diese Tipps helfen

  • Veröffentlicht: 13.08.2025
  • 15:26 Uhr
  • dpa
Eine Ausflüglerin nimmt bei Temperaturen um die 29 Grad auf der Schwäbischen Alb ein Fußbad. (Symbolbild)
Eine Ausflüglerin nimmt bei Temperaturen um die 29 Grad auf der Schwäbischen Alb ein Fußbad. (Symbolbild)© Thomas Warnack/dpa

Die heißen Temperaturen sind zurück - und für viele gehen sie mit schweren Beinen einher. Was es mit den Beschwerden auf sich hat und was wirklich hilft.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Bei Hitze haben viele Menschen mit bleiernen Beinen und spannender Haut zu kämpfen.

  • Der gehemmte Rückfluss von Gefäßflüssigkeiten führt in der Kombination mit der Schwerkraft dafür, dass sich Beine und Füße dick anfühlen.

  • Dabei ist der Impuls, die Beine hochzulegen, absolut richtig.

An heißen Sommertagen fühlen sich viele nicht gut in ihrem Körper: Der Schweiß läuft, ein Gefühl von Mattheit stellt sich ein, die Beine sind geschwollen. Doch warum werden Füße, Waden und Co. bei Hitze so schwer - und was hilft dagegen?

Bei Hitze muss sich unser Körper selbst kühlen - schließlich will er die Kerntemperatur von 37 Grad erhalten. Eine Strategie, die er dann fährt: Wärme über die Haut abgeben. Dafür weiten sich die Blutgefäße, sodass mehr Blut vom Körperinneren in die Gliedmaßen fließen kann, erklärt das Portal "Gesund & aktiv älter werden" des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG).

Das Weiten der Gefäße führt allerdings dazu, dass der Blutdruck sinkt. Das hemmt den Rückfluss von Gefäßflüssigkeiten. Aufgrund der Schwerkraft macht sich das in den Beinen am ehesten bemerkbar: Füße, Waden und Co. fühlen sich dann dick und schwer an.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Wer von schweren Beinen betroffen ist

Laut der Landesapothekerkammer Hessen sind insbesondere diese Gruppen im Sommer von geschwollenen Beinen betroffen:

  • Ältere
  • Schwangere
  • übergewichtige Menschen
  • Raucher:innen
  • alle, die viel (am Schreibtisch) sitzen

Der Impuls, die Beine hochzulegen, ist goldrichtig: So erleichtert man der angesammelten Gefäßflüssigkeit das Abfließen. Auch Bewegung tut gut, weil sie den Kreislauf in Schwung bringt - ob es der Spaziergang ist, die Treppe statt des Aufzugs oder ein paar Bahnen im See oder Freibad. Und wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt? Hier nennt das Portal "Gesund & aktiv älter werden" die Faustregel: mindestens einmal pro Stunde aufstehen und ein paar Schritte gehen. Was für die Beine ebenfalls wohltuend sein kann: kühlende Fußbäder oder Wadenwickel - oder das Einsprühen der Beine mit einem Wasserspray, wie die Apothekerkammer rät. Womöglich kann an heißen Tagen auch das Tragen von Kompressionsstrümpfen sinnvoll sein, die die Arbeit der Venen unterstützen. Das Thema bespricht man am besten mit Arzt oder Ärztin.

Was Warnzeichen für eine Thrombose sind

Geschwollene Beine können aber auch auf ernste Erkrankungen hindeuten, etwa auf eine Venenthrombose. Dabei verstopft ein Blutgerinnsel ein Gefäß - das kann gefährlich werden.

Wer eine bläuliche oder rötliche Verfärbung von Unterschenkel oder Fuß bemerkt, sollte diese Beobachtung umgehend ärztlich abklären lassen. Das gilt auch, wenn sich die Schwellung warm anfühlt, schmerzt und/oder nur ein Bein betroffen ist.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Flammeninferno in Griechenland – in Südeuropa kämpfen Einsatzkräfte an vielen Orten gegen lebensgefährliche Brände.
News

Brände in Südeuropa fordern Todesopfer – Tausende fliehen vor den Flammen

  • 13.08.2025
  • 15:53 Uhr
Donald Trump
News

Trump könnte das US-Militär gegen Mexikos Drogenkartelle einsetzen

  • 13.08.2025
  • 14:52 Uhr
GERMANY-POLITICS/PARLIAMENT
News

Wagenknecht: Regierung soll sich "nicht so offensichtlich auf Selenskyjs Seite stellen"

  • 13.08.2025
  • 14:25 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250813-911-005411
News

LIVE: Trump-Flüsterer? Merz und Selenskyj äußern sich nach Ukraine-Schalte

  • 13.08.2025
  • 14:04 Uhr
In Berlin beraten Kanzler Merz und Präsident Selenskyj Wege für mehr Druck auf Russland. (Symbolbild)
News

Kein Friedenswillen: Selenskyj fordert mehr Druck auf Russland

  • 13.08.2025
  • 12:48 Uhr
Schwarz-Rot nach 100 Tagen: Zwischen Neuanfang und Ampel-Modus
News

Schwarz-Rot nach 100 Tagen: Zwischen Neuanfang und Ampel-Momenten

  • 13.08.2025
  • 12:32 Uhr
Monica Seles
News

Ehemalige Tennis-Queen Monica Seles macht schwere Erkrankung öffentlich

  • 13.08.2025
  • 12:28 Uhr
Ungarns Regierungschef Viktor Orban stellt sich mit seiner Kriegsanalyse gegen die EU.
News

"Russland hat den Krieg gewonnen": Orban stellt sich offen gegen Selenskyj und EU

  • 13.08.2025
  • 12:16 Uhr
US Alaska Summit History
News

Alaska-Gipfel ohne Plan: Wie Trump das Putin-Treffen einfädelte

  • 13.08.2025
  • 12:10 Uhr
Gegen den Urlaub von Trump-Vize JD Vance in der englischen Cotswolds-Region regt sich dort heftiger Widerstand.
News

Trump-Vize unerwünscht: Engländer wollen Urlauber Vance nicht in ihrem Dorf haben

  • 13.08.2025
  • 11:56 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12