Auf dem Weg an die Front

Wollte mit Luftmatratze über Grenzfluss: Estland greift mutmaßlichen Russland-Kämpfer auf

  • Veröffentlicht: 13.08.2025
  • 16:50 Uhr
  • dpa
Estlands Grenzschutz sichert den Fluss Narva – dort wurde der mutmaßliche Russland-Kämpfer gestoppt.
Estlands Grenzschutz sichert den Fluss Narva – dort wurde der mutmaßliche Russland-Kämpfer gestoppt. © Alexander Welscher/dpa

Ein 49-jähriger Pole wollte in Estland offenbar über den Grenzfluss Narva nach Russland gelangen, um sich am Krieg gegen die Ukraine zu beteiligen. Die Behörden griffen ein – und nehmen den Fall sehr ernst.

Estlands Grenzschutz hat einen Mann aufgegriffen, der mit einer Luftmatratze über den Grenzfluss Narva nach Russland gelangen und sich dort mutmaßlich dem russischen Militär im Krieg gegen die Ukraine anschließen wollte. Der 49 Jahre alte polnische Staatsbürger soll am 5. August kurz nach Mitternacht versucht haben, den Fluss zu überqueren, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Tallinn mitteilte.

Bei ihm seien Gegenstände mit Symbolen gefunden worden, die Unterstützung für Russlands Angriffskrieg signalisierten. Nähere Angaben dazu machten die Behörden nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde der Mann für zwei Monate in Gewahrsam genommen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Zur Untersuchung des Vorfalls wurde ein Strafverfahren wegen der Beteiligung an einer Aggressionshandlung eines ausländischen Staates oder dessen Unterstützung eingeleitet. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Mann aus Serbien nach Estland gereist war. Estland ist EU- und NATO-Mitglied, grenzt an Russland und zählt zu den entschiedensten Unterstützern der Ukraine.

