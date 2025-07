Internet-Störung bei Vodafone: So ist die aktuelle Lage

Vodafone hat zu Wochenbeginn mit Netzproblemen gekämpft – es gab Ausfälle in mehreren Regionen. Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Am Montag (29. Juli) ist es zu Störungen im Netz von Vodafone gekommen. Bereits ab 8 Uhr schnellten die Meldungen auf dem Portal "allestörungen.de" in die Höhe, noch bis zum Abend beklagten Hunderte auf der Seite Probleme mit dem Vodafone-Netz. Betroffen waren laut "PC News" Internet, Mobilfunk und Festnetz.

Stand Dienstagmorgen (29. Juli) konnte die Störung einem Bericht von "PC News" zufolge wieder behoben werden. Auch die Zahl der Meldungen auf dem Portal "allestörungen.de" ging rasant zurück.

Mehrere Großstädte waren betroffen

Die Ausfälle am Montag konzentrierten sich laut "PC News" besonders auf die Regionen um Großstädte wie Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln und Stuttgart. Dort gingen in der Spitze über 1.000 Störungsmeldungen ein. Einzelne Kund:innen berichten laut "PC News" von Problemen, die schon seit bis zu 48 Stunden andauerten.

Wie die "Stuttgarter Nachrichten" mit Verweis auf ein Statement von Vodafone berichtete, waren Wartungsarbeiten der Grund für die Netzprobleme.

