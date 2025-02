Katerstimmung bei der SPD - Das sagt Olaf Scholz zum Wahlergebnis

Herbe Verluste für die SPD und Kanzler Olaf Scholz: Die Sozialdemokraten konnten nur 16,41 Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl auf sich vereinen. Das ist die Bilanz am Tag nach der Wahl.

Anzeige

Diese Wahlparty fühlte sich nicht wie eine Party an. Mit 16,41 Prozent bei der Bundestagswahl stürzt die SPD auf einen historischen Tiefstwert, Kanzler Olaf Scholz konnte mit seinem Wahlkampf die Erwartungen nicht erfüllen. Die Sozialdemokraten sind erstmals in ihrer Geschichte nur die drittstärkste Kraft. Wie soll es nach diesem Ergebnis weitergehen?

Bundeskanzler Olaf Scholz will nach der Wahlschlappe der SPD seine Arbeit als Regierungschef bis zum letzten Tag "ordentlich zu Ende" führen. Das sei ihm ganz wichtig, sagte Scholz in Berlin nach Beratungen der Parteigremien. Es sei eine große Ehre, der neunte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein, der vierte Sozialdemokrat, der in der Geschichte der Bundesrepublik dieses wichtige Amt ausfüllen dürfe.

SPD-Chefin Saskia Esken will auch nach dem Debakel der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl Parteivorsitzende bleiben. Sie habe mehr als fünf Jahre mit großer Freude an der Geschlossenheit der Partei gearbeitet, sagte Esken in der Berliner Parteizentrale. "Und das gedenke ich auch weiter zu tun."