Kein Fremdverschulden bei Explosion in Schönberg - war ein Batteriespeicher der Auslöser?

Durch die Wucht einer Explosion bricht eine Wand eines Wohnhauses in Schönberg weg. War ein technischer Defekt der Auslöser?

Anzeige

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Schönberg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hält die Polizei auch einen technischen Defekt als Ursache für möglich. "Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag der Deutschen Presse-Agentur. Nach ersten Ermittlungen könnte eine Batterie einer Photovoltaik-Anlage der Auslöser gewesen sein.

Bei der Explosion am Mittwochnachmittag (19. Februar) niemand verletzt worden. Die Bewohner:innen waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Durch die Wucht der Explosion brach eine Hauswand weg. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.