Wissenschaftler entdecken einen neuen Exoplaneten, der womöglich Leben beherbergen könnte. Die Forschungen gehen weiter, bis darüber Sicherheit besteht. Das könnte bis ins Jahr 2050 dauern.

Das Wichtigste in Kürze Astrophysiker:innen von der Universität Genf entdeckten einen neuen Exoplaneten.

Der Planet soll 19 Lichtjahre von der Erde entfernt liegen und könnte möglicherweise Leben aufweisen.

Sicherheit darüber soll es jedoch erst in etwa 25 Jahren geben.

Ein Schweizer Astronomen-Team von der Universität Genf hat einen neuen Exoplaneten entdeckt, also einen Planeten, der sich außerhalb unseres Sonnensystems befindet.

Neu entdeckter Planet könnte Leben aufweisen

19 Lichtjahre soll der Planet von unserer Erde entfernt sein, heißt es von den Wissenschaftler:innen weiter. Das berichtet die "Tagesschau" am Freitag (21. Februar). Der Astrophysiker Xavier Dumusque weiß, warum Exoplaneten für Forscher:innen so interessant sind. "Dieser Planet ist außergewöhnlich, weil es der erste ist, der eine ähnliche Masse hat wie die Erde, und seine Oberfläche ist ähnlich fest und kühl, sodass die Möglichkeit besteht, dass es dort Wasser gibt. Im Vergleich zu anderen Planeten ist dieser, in Lichtjahren ausgedrückt, viel näher an unserer Erde als andere Planeten." Das habe den Vorteil, dass man ihn gut untersuchen könne, da seine Lichtsignale stärker und besser sichtbar seien. "So können wir herauszufinden, ob es dort Leben gibt. Wäre er weiter weg, wäre das nicht möglich", so Dumusque.

Laut ihm und seinem Team ist der Planet Teil eines planetaren Systems, das zwei weitere Planeten umfasst und um einen G-Typ-Stern wie die Sonne kreist. Zudem könnte der neu entdeckte Planet ideal sein für künftige Teleskope, deren Aufgabe es sein wird, die Atmosphären von Exoplaneten direkt zu beobachten, so der Physiker. Xavier Dumusque ist Mitautor der Planeten-Studie, die in der Fachzeitschrift "Astronomy & Astrophysics" veröffentlicht wurde.

Erst 2050 garantierte Ergebnisse

Bis man weitere Details über den Exoplaneten in Erfahrung bringen kann, wird es jedoch noch dauern. Dumusque erklärt: "Den neuen Planeten haben wir 20 Jahre lang beobachtet, bis wir ihn sicher als Exoplaneten einstufen konnten. Und erst circa im Jahr 2030 werden wir wohl die ersten Bilder dieser Supererde haben."

Ob es auf dem Planeten Leben gibt, kann man wohl erst 2050 mit Sicherheit sagen: "Erst dann können wir wirklich sicher sein, dass unsere Entdeckungen wissenschaftlich nachgewiesen werden können", so der Astrophysiker.

In der Astrophysik ist Geduld gefragt

Die Astrophysik ist also ein langwieriges Projekt, das vor allem eins von den Forschenden erfordert: Geduld. Wie man diese aufbringt, versucht Dumusque zu schildern: "In unserem Bereich gibt es sehr viele Menschen, für die die Suche nach möglichem Leben essenziell ist und die das Thema bei der Forschung tagtäglich antreibt, auch wenn es nur in kleinen Schritten vorangeht. Auch ich interessiere mich seit meinem Studium dafür und habe mir gesagt, wenn ich mich an der Beantwortung dieser Frage in irgendeiner Form beteiligen kann, wird mich das bei meiner Arbeit immer stark motivieren."

In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden bislang rund 7.000 Exoplaneten in der Galaxie entdeckt und bestätigt. Jedoch soll es laut Astronomen Milliarden von Exoplaneten geben.